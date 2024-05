Novel dan Film Dilan 1983: Wo Ai Ni Siap Obati Rindu Penggemar, Kisahkan Masa Kecil di Timor Leste

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar novel dan film serial Dilan, kini bisa terobati kerinduannya pada karya penulis Pidi Baiq ini. Novel kisah Dilan baru versi prekuel diluncurkan dengan judul Dilan 1983: Wo Ai Ni. Peluncuran novel ini dibarengi dengan perilisan 12 foto dari film Dilan 1983: Wo Ai Ni. Foto-foto pertama dari film itu akan menggambarkan petualangan bocah cilik bernama Dilan yang lucu dan momen mengharukan di dalamnya.

Novel Dilan 1983: Wo Ai Ni Bisa Dibeli Prajual 7 Mei 2024

Novel Dilan 1983: Wo Ai Ni sudah bisa dibeli prajual mulai 7 Mei 2024. Pidi Baiq menjelaskan, Dilan 1983: Wo Ai Ni akan mengisahkan masa remaja Dilan saat tinggal Timor Timur (sekarang Timor Leste), karena ikut ayahnya berdinas sebagai tentara. "Mumpung nganggur. Daripada gangguin orang, mending nulis semau saya," kata Pidi Baiq dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 9 Mei 2024. Menurut Pidi Baiq, Dilan 1983 ini mengisahkan Dilan saat berumur 12 tahun.

Sebelum bermukim di Timor Leste, Dilan tinggal di kota kelahirannya di Bandung. Di sekolahnya, Dilan bertemu berbagai karakter baru yang akan membawa pengaruh besar dalam hidupnya, termasuk Mei Lien, gadis cantik pindahan dari Semarang yang mencuri perhatian Dilan.

Foto-foto film Dilan 1983: Wo Ai Ni. Foto: Falcon Pictures.

Cinta Monyet Dilan Tertambat pada Gadis Tionghoa

Dari namanya, kata Pidi Baiq, Mei Lien adalah gadis Tionghoa yang baru enam bulan pindah dari Semarang. Dilan bocah, terjerat cinta monyet. "Enggak boleh, dan ini memang bukan novel tentang pacaran, hanya cinta monyet biasa di tengah ngerinya peristiwa penembakan misterius atau yang disingkat Petrus, yaitu suatu operasi rahasia di jaman pemerintahan Orde Baru," kata Pidi Baiq melanjutkan.

Adapun versi filmnya, Dilan kecil dipercayakan pada Adhiyat dan Malea Emma sebagai Mei Lien. Pembesut Dilan 1983: Wo Ai Ni tetap Fajar Bustomi. Begitu pula para pemain pendukungnya, masih tetap dibintangi Ira Wibowo, Bucek Depp, Zulfan Ramzan, dan Devano Danendra.

Falcon Pictures yang merilis film ini beralasan seri prekuel ini sebagai persembahan istimewa bagi para penggemar Dilan yang ingin mengenal lebih dalam bagaimana masa kecil telah membentuknya menjadi pria dewasa yang penuh misteri dan berkarisma. Novel dan film ini diharapkan dapat membawa kembali kenangan indah dan nostalgia bagi para penggemar Dilan dan memberikan hiburan yang berkualitas bagi para penontonnya.

