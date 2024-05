Mengenal Will Ferrell, Aktor yang Ingin Berinvestasi untuk Leeds United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Produser dan aktor Hollywood Will Ferrell dikabarkan akan berinvestasi untuk klub divisi dua Liga Inggris Leeds United, dikutip Antara. Ferrell dilaporkan telah membeli saham di grup 49ers Enterprises yang berbasis di Amerika Serikat sebagai pihak yang menaungi Leeds United.

Ferrell bergabung dengan sesama Russell Crowe, perenang Olimpiade Michael Phelps, dan pegolf Jordan Spieth, dan Justin Thomas sebagai investor untuk klub yang bermarkas di Elland Road itu.

Profil Will Ferrell

John William Ferrell atau Will Ferrell lahir pada 16 Juli 1967. Dikutip dari Fandom, meskipun awalnya tidak terlalu berminat dengan industri hiburan, bakat komedinya mulai terlihat sejak usia muda.

Ferrell menghadiri berbagai sekolah di Irvine, termasuk Sekolah Dasar Culverdale dan Sekolah Menengah Rancho San Joaquin, sebelum melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Di sana, dia tidak hanya menonjol sebagai atlet, tetapi juga sebagai sosok dengan bakat komedi.

Setelah lulus sarjana dalam bidang olahraga, Ferrell pindah ke Los Angeles untuk mengejar karier sesuai minatnya. Dia bergabung dengan The Groundlings, kelompok komedi yang terkenal. Dia mulai mengasah keterampilan improvisasinya. Pencapaian dia di The Groundlings akhirnya membawanya ke Saturday Night Live pada 1995, yang menjadi lompatan kariernya di bidang komedi.

Ferrell melanjutkan kariernya dalam film. Perannya dalam film-film seperti Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Elf, Talladega Nights, dan Step Brothers membuat dia dikenal sebagai salah satu aktor komedi terbaik di generasinya. Ketenaran dan pengakuan yang dia terima dari film-film ini membawanya masuk dalam lingkaran Frat Pack, yang terdiri atas beberapa aktor komedi papan atas Hollywood.

Pengakuan internasional juga datang kepada Ferrell ketika dia dinobatkan sebagai komedian terbaik dalam penghargaan British GQ Men of the Year 2015. Puncak penghargaan itu datang ketika Ferrell menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Ferrell juga terlibat dalam beberapa proyek di luar layar termasuk mendirikan Funny or Die bersama rekannya, Adam McKay pada 2007.

Dikutip dari IMDb, berikut beberapa penghargaan yang pernah diraih Will Ferrell:

- American Comedy Awards - Best Comedy Actor 2014

- American Comedy Awards - Funniest Male Performer in a TV Special 2001

- Primetime Emmy Awards - Outstanding Drama Series 2023, 2022, 2020

- Kids' Choice Awards - Favorite Movie Actor 2016

- MTV Movie + TV Awards - Comedy Genius Award 2013

- PGA Awards - Outstanding Producer of Episodic Television, Drama 2024

- Behind the Voice Actors Awards - Best Vocal Ensemble in a Feature Film 2015

- International Online Cinema Awards - Best Picture

- Mark Twain Prize for American Humor - Mark Twain Prize for American Humor 2011

- Pena de Prata - Best Drama Series 2021

