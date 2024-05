Menonton How to Make Millions Before Grandma Dies, Siapkan Tisu yang Banyak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film How to Make Millions Before Grandma Dies besutan sutradara Pat Boonnitipat yang akan tayang di Indonesia pada 15 Mei 2024 mendatang. Film Thailand ini sukses membuat satu bioskop beruraian air mata.

Review Film How to Make Millions Before Grandma Dies

Film yang bercerita tentang keluarga ini seakan mempresentasikan kehidupan sehari-hari yang diperankan oleh Billkin Puthipong M atau cucu dan Usa Samekham sebagai Amah atau nenek. Cara aktor-aktor membawakan cerita ini sangat natural. Apalagi film ini membawa hubungan erat cucu yang rela berhenti kuliah demi sang nenek.

How to Make Millions Before Grandma Dies sangat cocok menjadi film keluarga, yang ditonton bersama. Film ini juga akan membuat penonton kembali bernostalgia dengan nenek atau kakek-nya, yang mungkin saja sudah berpulang.

Tapi, sebelum menonton, Anda harus menyiapkan tisu terlebih dahulu, karena film berdurasi 125 menit ini akan mengaduk-aduk perasaan. Anda bisa tertawa karena komedi-komedi yang diceletukkan M kepada neneknya di menit-menit awal hingga pertengahan, lalu tiba-tiba sedih.

Saat Tempo berkesempatan untuk hadir di penayangan pertama, film ini juga sukses membuat satu bioskop banjir air mata hingga sembap. Bukan hanya ceritanya saja yang mengalir selama dua jam itu, tapi juga didukung dengan penataan musiknya yang membuat suasana menjadi haru.

Anda juga nantinya akan disajikan dengan berbagai problematika keluarga dan warisan yang juga cukup familiar untuk penonton Indonesia. Semua sisi di film ini komposisinya sangat pas, mulai dari alur ceritanya, aktornya hingga penataan musik, kamera, bahkan tempatnya, juga sangat rapi. Ini menjadi rekomendasi bagi Anda yang suka film bertema keluarga.

Sinopsis Film Singkat How to Make Millions Before Grandma Dies

Secara garis besar, film ini menceritakan tentang hubungan antara cucu dan neneknya. M (Billkin Puthipong) berperan sebagai seorang pemuda yang rela berhenti bekerja di tahun keempat demi merawat neneknya yang sedang sakit kanker dan tinggal sendirian.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, di balik sikap baiknya itu, ia mempunyai niat terselubung. Ia memiliki misi harus berhasil menjadi cucu kesayangan agar mendapat warisan dari neneknya. Idenya itu muncul setelah melihat sepupunya Mui (Tontawan Tantivejakul) yang berhasil menjadi pewaris satu-satunya setelah merawat kakeknya. Kebersamaan M dengan sang nenek perlahan membuat hatinya bergejolak tentang arti keluarga yang lebih dari sekadar uang.

Di Thailand, How to Make Millions Before Grandma Dies yang telah tayang pada 4 April 2024 ini, diklaim sukses menggugah para penonton. Film ini juga diyakini dapat merebut hati penonton Indonesia..

Sutradara Pat sudah tidak asing lagi di dunia perfilman Thailand. Ia merupakan seorang sutradara dan screenwriter muda Thailand yang telah menelurkan banyak karya-karyanya populer, seperti Frozen Hormones, Hormones Season 3, Bad Genius, Project S: Skate Our Souls, Diary of Tootsies, hingga #HATETAG.

Untuk garapannya sekarang, film ini mengangkat tema hubungan keluarga. Putthipong Assaratanakul, dalam film How To Make Millions Before Grandma Dies bermain cukup apik. Ini menjadi debut Billkin Puthipong sebagai pemeran utama dalam dunia perfilman Thailand.

Selain itu, ada aktor yang sudah memasuki usia senja bernama Taew- Usa Samekham juga turut meramaikan film ini. Ia diketahui sudah berusia 76 tahun. Lalu ada Sarinrat Thomas, Sanya Kunakorn, Pongsatorn Jongwilas, Himawari Tajiri, Tontowan Tantivejakul dan Duangporn Oapirat.

Pilihan Editor: Sinopsis My Precious, Film Thailand Tentang Cinta Monyet Anak SMA