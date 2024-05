Film Escape Dibintangi Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Je Hoon membintangi film Escape sebagai karakter Im Kyu Nam. Ia bermain dengan Koo Kyo Hwan yang berperan menjadi Ri Hyun Sang.

Dikutip dari Asian Wiki, film ini menceritakan tentang Im Kyu Nam tentara Korea Utara yang ingin tinggal di Korea Selatan. Kyu Nam melintasi Demilitarized Zone (DMZ) untuk ambisinya itu. Rencana membelotnya ini diketahui Departemen Negara Korea Utara Ri Hyun Sang.

Escape disutradarai oleh Lee Jong-Pil yang akan rilis pada Juli 2024. Film ini diproduksi oleh The Lamp yang pernah memproduksi deretan karya Samjin Company English Class, Taxi Driver, Malmoe: The Secret Mission, Love, Lies, dan Commitment.

1. Lee Je Hoon

Lee Je Hoon lahir di Hyoja-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea Selatan pada 4 Juli 1984. Ia telah memainkan banyak proyek film dan drama televisi. Ia memulai debutnya akting dalam drama Korea atau drakor televisi dan film pendek. Debut pertamanya pada 2007 dengan berperan di film pendek They Live by Night.

Ia memulai pencapaiannya pada 2010, saat itu sebagai peran pendukung dalam film Bleak Night. Lee Je Hoon menjalani wajib militer pada 25 Oktober 2012. Ia menyelesaikan wamil pada 24 Juli 2014.

Sepulang wamil, Je Hoong terus membangun kariernya, termasuk perannya dalam drama Signal pada 2016. Dalam drama itu ia menjadi detektif yang dapat berkomunikasi dengan detektif lain dari masa lalu lewat transceiver radio.

Drama lainnya yang membuat namanya melejit Taxi Driver 2, sebagai bintang utama yang tayang pada 17 Februari 2023. Ia memainkan karakter yang jago bela diri dan berani,

2. Koo Kyo Hwan

Koo Kyo Hwan lahir pada 14 Desember 1982. Ia lulusan Bachelor of Arts dari Seoul Institute of the Arts.Ia aktif di dunia hiburan sejak 2006, tetapi debut awal filmnya pada 2009 berjudul Castaway on the Moon sebagai pemeran pendukung.

Koo Kyo Hwan merupakan aktor di bawah naungan Namoo Actors, agensi yang juga menaungi Lee Joon Gi, Song Kang, dan Park Min Young. Namanya melejit usai bermain film Peninsula, Escape from Mogadishu, dan Kingdom: Ashin of the North di Netflix.

