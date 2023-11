Mengenali Anggota Grup K-Pop Girl's Day

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketiga anggota Girl's Day menghadiri acara pernikahan Sojin dengan aktor Lee Dong Ha pada Sabtu, 18 November 2023. Ini menjadi momentum pertemuan mereka berkumpul bersama di luar aktivitas di industri hiburan.

Tentang Girl's Day

Girl's Day adalah grup Korea Selatan yang debut pada 2010. Dikutip dari Kpopping, Girl's Day mulanya debut dengan lima anggota dan merilis lagu pertama berjudul Tilt My Head pada 7 Juli 2010. Dua bulan setelah debut, anggota grup Jisun dan Jiin meninggalkan grup karena alasan pribadi. Jihae juga hengkang pada 2012.

Grup ini menata ulang susunan anggotanya setelah bergabungnya Hyeri dan Yura. Girl's Day ditetapkan resmi anggotanya Sojin, Yura, Minah, dan Hyeri. Pada 2013, Girl's Day mengalami perubahan konsep dan merilis album full-length pertama Expectation.

Anggota Girl's Day

1. Sojin

Sojin lead vocalist grup Girl's Day. Nama lengkapnya Park So Jin. Ia lahir di Daegu, pada 21 Mei 1986. Solo pertamanya terjadi pada Januari 2011 dengan album berjudul Our Love Like This.

2. Yura

Yura adalah lead dancer, main rapper, dan vokalis. Dia juga berperan sebagai visual grup. Nama lengkapnya, Kim Ah Young. Ia lahir di Ulsan, pada 6 November 1992. Dia menyelesaikan studinya di Dongduk Women’s University menempuh Jurusan Tari.

3. Minah

Minah adalah main vocalis grub ini. Nama lengkapnya adalah Bang Ming Ah. Dia lahir di Incheon, Korea Selatan pada 13 Mei 1993. Pada Maret 2015, Minah melakukan debut solonya dengan album I Am a Woman Too.

4. Hyeri

Hyeri lead dancer, main rapper, vokalis. Dia anggota termuda Girl's Day yang lahir pada 9 Juni 1994. Hyeri lahir di Gwangju, Korea Selatan. Dia debut sebagai aktris pada 2012.

MALINI | MARVELA

