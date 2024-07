Deretan Drakor dan Film yang Dibintangi Hyeri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru berjudul Friendly Rivalry dijadwalkan tayang pada 2025. Pemeran yang terkonfirmasi, baru Lee Hyeri dari Girl's Day. Drama ini diangkat dari webtoon populer dan disutradarai oleh Kim Tae Hee. Adapun skenario garapan Kim Tae Hee dan Min Ye Ji.

Dikutip dari My Drama List dan Asian Wiki, berikut drakor dan film yang dibintangi Hyeri.

1. May I Help You? (2022)

Hyeri memerankan Baek Dong Joo, direktur pemakaman yang memiliki kemampuan unik untuk berbicara dengan orang mati. Mereka memintanya untuk memenuhi permintaan terakhir. Jika tidak dipenuhi, Dong Joo akan mengalami nasib buruk sepanjang hari. Perannya ini juga mendapat penghargaan Excellent Actress di 2022 MBC Drama Awards.

2. Moonshine (2021)

Hyeri berperan sebagai Kang Ro Seo, wanita yang hidup pada masa Joseon. Ada larangan keras terhadap alkohol. Ia beradu akting dengan Yoo Seung Ho yang berperan sebagai Nam Young, pejabat yang bertugas menegakkan larangan tersebut. Lee Hyeri mendapat penghargaan Aktris Excellent dalam mini seri di KBS Drama Awards 2022 dalam drama Moonshine.

3. My Roommate Is a Gumiho (2021)

Perannya sebagai Lee Dam dalam drama My Roommate Is a Gumiho, yang diadaptasi dari webtoon. Drama ini mengisahkan tentang Lee Dam, mahasiswi yang secara tidak sengaja menelan manik-manik milik Shin Woo Yeo, rubah ekor sembilan berusia 999 tahun yang ingin menjadi manusia. Kejadian ini memaksa mereka untuk tinggal bersama hingga menemukan solusi atas masalah tersebut.

4. My Punch-Drunk Boxer (2019)

Dalam film My Punch-Drunk Boxer, Hyeri memerankan Min Ji, wanita yang bergabung di sebuah gym dan mendukung mantan petinju profesional yang ingin kembali ke ring. Meskipun dia telah menerima diagnosis sindrom mabuk pukulan.

5. Reply 1988 (2015)

Hyeri berperan sebagai Sung Deok Sun, siswi SMA yang hidup di tahun 1988 bersama teman-temannya yang telah bersahabat sejak kecil. Drama ini menggambarkan kehidupan sehari-hari dan kehangatan keluarga serta persahabatan. Reply 1988 meraih berbagai penghargaan seperti Best New Actress untuk Hyeri di 2016 APAN Star Awards dan Popular Actress Award di tvN10 Awards 2016.

