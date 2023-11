5 Aktris Drakor yang pernah Berperan sebagai Ibu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak aktris drama Korea atau drakor telah memerankan karakter ibu. Mereka dari berbagai usia berperan sebagai ibu. Berikut adalah lima aktris drama Korea yang pernah berperan sebagai ibu.

1. Han Hyo Joo - Moving

Han Hyo Joo pernah berperan sebagai ibu dalam serial drama Moving. Moving mengisahkan tentang kehidupan orang-orang dengan kekuatan super yang menghadapi ancaman misterius.. Han Hyo Joo berperan sebagai Lee Mi Hyun, ibu dari Kim Bong Seok, pelajar yang memiliki kemampuan khusus yang diwarisi dari orang tuanya.

2. Ra Mi Ran - The Good Bad Mother

Ra Mi Ran dan Lee Do Hyun dalam drama The Good Bad Mother. Dok. Netflix

Drama yang menceritakan kisah hubungan ibu dan anak itu dibintangi oleh Le Do Hyun sebagai Kang Ho (anak) dan Ra Mi Ran sebagai Young Soon (ibu). Dikutip dari IMDb, The Good Bad Mother berkisah tentang seorang ibu, Young Soon yang menemani putranya, Kang Ho untuk menemukan jati diri karena amnesia setelah kecelakaan.

Young Soon diceritakan sebagai ibu tunggal yang mengelola peternakan babi. Dia membesarkan putranya, Kang Ho sendirian. Young Soon menganggap dirinya seorang ibu yang buruk dan ketat terhadap Kang-Ho, karena dia tak ingin anaknya itu menjadi seperti dirinya.

3. Yeom Hye Ran - Mask Girl

Yeom Hye Ran dalam drama Mask Girl. Dok. Netflix

Dalam Mask Girl, Yeom Hye Ran memerankan karakter Kim Kyung Ja, ibu dari Joo Oh Nam yang diperankan Ahn Jae Hong. Seluruh dunia Kim Kyung Ja berpusat untuk putranya. Saat putranya menghilang, ia memulai pencarian yang gigih untuk menemukannya. Saat diketahui anaknya telah tewas, ia sangat berambisi untuk mengungkap penyebab kematian anaknya.

4. Seo Ji Hye - My Perfect Stranger

Seo Ji Hye. Instagram/@jihye8024

Seo Ji Hye pernah berperan sebaga ibu bernama Lee Soon Ae dalam drama My Perfect Stranger. Lee Soon Ae, ibu dari Baek Yoon Young.Lee Soon Ae melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari takdir yang tragis.

5. Ahn Eun Jin - The Good Bad Mother

Ahn Eun Jin. Instagram

Ahn Eun Jin pernah berperan sebagai ibu bernama Lee Mi Joo dalam drakor The Good Bad Mother. Drama ini bercerita tentang seorang ibu tunggal Jin Young Soon yang menjalankan peternakan babi. Ia membesarkan putranya bernama Choi Kang Ho. Dalam drama ini, Lee Mi Joo memiliki dua orang anak kembar bernama Lee Seo Jin dan Lee Ye Jin anak dari Choi Kang Ho.

