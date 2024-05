Drakor Dreaming Of Cinde Fxxxing Rella Dibintangi Pyo Ye Jin dan Lee Jun Young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Dreaming of Cinde Fxxxing Rella, dijadwalkan akan tayang pada 2024. Namun, belum ada jadwal memerinci penayangan drakor ini.

Sinopsis Dreaming of Cinde Fxxxing Rella

Baca Juga: Ji Sung Bagikan Kesulitan Saat Perankan Pecandu Narkoba di Drama Connection

Dikutip dari Asian Wiki, drama ini mengisahkan tentang Shin Jae Rim (diperankan oleh Pyo Ye Jin), seorang perempuan muda yang mengalami kehidupan sulit. Meskipun begitu, Shin Jae Rim ingin merasakan kehidupan dan kisah cinta seperti Cinderella. Mimpinya untuk merasakan kehidupan sebagai Cinderella dimulai dengan memutuskan bekerja sebagai manajer di klub sosial.

Dengan bekerja di klub sosial tersebut ia berharap akan menemukan pria kaya yang kelak mau menikah dengan dia. Shin Jae Rim bertemu dengan Moon Cha Min (diperankan oleh Lee Jun Young) seorang putra dari keluarga chaebol kaya dan CEO dari klub sosial tempat Shin Jae Rim bekerja.

Moon Cha Min berkarakter angkuh dan tidak peduli. Seiring waktu Shin Jae Rim yang telah bekerja di klub sosial tersebut mulai menerima dirinya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tidak mencari seseorang untuk diandalkan dalam hidupnya. Moon Cha Min yang mulai menerima realita dirinya bekerja sebagai CEO mulai mencari jati dirinya. Dalam proses pencarian jati diri tersebut mereka berdua terlibat dalam hubungan romantis. TVING sendiri akan mengumumkan tanggal penayangan drama ini.

Pemeran Dreaming of Cinde Fxxxing Rella

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. Pyo Ye Jin

Nama Pyo Ye Jin belakangan melejit, karena membintangi drakor Moon In The Day (2023) Dikutip dari My Drama List, Pyo Ye Jin lahir di Changwon, pada 3 Februari 1992. Sebelum menjadi aktris, Pyo Ye Jin menjadi pramugari di salah satu maskapai penerbangan Korea Selatan selama dua tahun setelah lulus kuliah.

Pyo Ye Jin memulai debutnya sebagai aktris Korea Selatan pada 2012 dengan membintangi serial drama bertema keluarga berjudul Here Comes Mr. Oh. Pada 2017, Pyo Ye Jin membintangi serial drama berjudul Fight for My Way dan Love Returns yang membuatnya masuk dalam nominasi Aktris Pendatang Terbaru dalam KBS Drama Awards.

2. Lee Jun Young

Lee Jun Young salah satu pemeran Badland Hunters (2024), film aksi distopia Korea Selatan Lee Jun Young lahir pada 22 Januari 1997. Ia penyanyi, aktor, eks anggota UNB dan U-KISS. Ia memulai debutnya sebagai rapper, vokalis U-KISS pada 2014. Sebagai aktor, Lee Jun Young memulai debut peran utamanya pada 2017 melalui Avengers Social Club. Pada 2019, ia merilis album solo pertamanya, Gallery. Dua tahun kemudian, ia tidak memperbarui kontrak dengan U-KISS dan mendirikan agensi baru, J-FLEX Entertainment untuk mengejar karier sebagai aktor.

Pilihan Editor: 11 Drakor Tentang Sejarah yang Tayang di 2024, Ada Missing Crown Prince