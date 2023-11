5 Aktris Drakor yang Pernah Berperan sebagai Dokter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak aktris drama Korea atau drakor telah memerankan karakter dokter. Mereka membawa peran para medis ke layar kaca. Berikut adalah lima aktris drama Korea yang pernah berperan sebagai dokter.

1. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo dalam sesi khusus untuk menjawab sejumlah pertanyaan dan menuntaskan rasa penasaran penggemar serial The Glory. Dok. Netflix

Song Hye Kyo pernah memerankan seorang dokter dalam drama Descendants of the Sun pada 2016. Dalam drama tersebut Song Hye Kyo memerankan dokter bedah. Dikutip dari My Drama List, Descendants of the Sun mengisahkan kapten pasukan khusus dan seorang dokter.

Yoo Si Jin yang diperankan oleh Song Joong Ki kapten pasukan khusus Korea Selatan. Dia bertemu dengan Kang Mo Yeon diperankan oleh Song Hye Kyo, seorang dokter ahli bedah yang bekerja di rumah sakit terkemuka.

2. Han Hyo Joo

Han Hyo-joo. AP/Ahn Young-joon

Han Hyo Joo memerankan dokter dalam drama W Two World (2016). Han Hyo Joo berperan sebagai dokter bedah. Drama ini mengisahkan Oh Yeon Joo yang diperankan oleh Han Hyo Joo. Ia ahli bedah jantung. Suatu hari, dia terlibat dalam kejadian misterius, ketika ayahnya, seorang penulis komik terkenal bernama Oh Sung Moo diperankan Kim Eui Sung tiba-tiba menghilang. Yeon Joo menemukan dirinya masuk ke dalam dunia komik melalui suatu portal misterius.

3. Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung dalam Dr. Romantic 3. Dok. Disney+ Hotstar

Lee Sung Kyung berperan sebagai seorang dokter ahli bedah dalam drama berjudul Dr. Romantic 2 (2020). Drama ini mengisahkan hilangnya Boo Yong Joo sebagai Teacher Kim diperankan oleh Han Suk Kyu dokter bedah jenius yang pernah bekerja di rumah sakit terkemuka. Di rumah sakit Doldam yang terpencil, Teacher Kim kembali muncul sebagai dokter bedah spesialis ortopedi yang penuh dengan keahlian dan etos kerja tinggi.

Seo Woo Jin diperankan oleh Ahn Hyo Seop seorang dokter muda yang bergabung dengan rumah sakit Doldam. Di sana, ia bertemu dengan Cha Eun Jae yang diperankan oleh Lee Sung Kyung, dokter anestesi yang berjuang dengan rasa tidak percaya diri dan trauma masa lalu.

4. Ha Ji Won

Aktris Ha Ji Won juga merupakan salah satu aktris yang pernah berperan sebagai dokter. Ha Ji Won berperan sebagai seorang dokter bedah dalam drama Hospital Ship (2017). Dikutip dari Soompi, drama ini mengisahkan dokter utama yang memimpin tim, Kwak Hyun diperankan oleh Kang Min Hyuk. Dia bekerja bersama dengan Song Eun Jae diperankan oleh Ha Ji Won, ahli bedah yang memiliki pengalaman di rumah sakit besar tetapi memilih untuk bergabung dengan Hospital Ship setelah menghadapi peristiwa tragis dalam karirenya.

5. Kim Ji Won

Dalam drama Descendants of The Sun, aktris Kim Ji Won juga berperan sebagai dokter tentara bernama Yoon Myung Joo. Yoon Myung Joo dokter tentara yang memiliki pangkat Letnan dan putri dari seorang jenderal.

