Profil Kris Wu yang Melangkahi 33 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kris Wu, yang juga dikenal sebagai Wu Yifan, adalah seorang seniman multitalenta asal Tiongkok yang dulunya merupakan anggota dari salah satu boyband paling populer di Korea Selatan, EXO.

Meskipun Kris Wu meninggalkan EXO pada tahun 2014, dia telah mencapai kesuksesan sebagai penyanyi, aktor, dan model di industri hiburan internasional.

Mengutip IMDb, Kris Wu lahir pada 6 November 1990, di Guangzhou, Tiongkok. Sebelum bergabung dengan EXO, dia adalah seorang pesepakbola muda yang berbakat, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengejar karir di dunia hiburan. Pada tahun 2012, Kris Wu bergabung dengan SM Entertainment dan menjadi salah satu anggota pendiri EXO-M, subunit Tiongkok dari grup EXO.

Kris Wu bersama EXO-M merilis lagu-lagu populer seperti Mama dan Overdose yang membuat mereka mendapat pengakuan besar di seluruh dunia. Namun, pada tahun 2014, dia tiba-tiba mengumumkan kepergiannya dari grup, menyebabkan kekecewaan besar di antara penggemar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari kprofiles.com setelah meninggalkan EXO, Kris Wu memutuskan untuk mengejar karir solonya. Dia merilis beberapa lagu solo yang sukses, seperti Bad Girl dan Like That. Kris Wu juga mulai terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi, termasuk film Hollywood seperti xXx: Return of Xander Cage (2017) dan Valerian and the City of a Thousand Planets (2017).

Baca Juga: Jungkook BTS dan TXT Menang di MTV Europe Music Awards 2023

Selain karir musiknya, Kris Wu telah membuktikan dirinya sebagai aktor yang berbakat. Dia muncul dalam berbagai drama dan film Tiongkok, memenangkan penghargaan atas aktingnya. Peran-perannya yang beragam mencakup film aksi, komedi, dan drama romantis.

Pilihan editor: Eks Anggota EXO Kris Wu divonis 13 Tahun Penjara, Begini Kasus dan Profilnya