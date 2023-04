Mengenal Luhan Mantan Anggota EXO dan Perjalanan Kariernya di Industri K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Luhan mantan anggota EXO lahir di Distrik Haidian, Beijing, Cina, pada 20 April 1990, dikutip dari Kprofiles. Semasa kecil, ia pernah memiliki beberapa nama panggilan, antara lain Xiao Lu dan Lulu.

Profil Luhan

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Luhan belajar di Beijing Haidian Foreign Language Shi Yan School. Ketika menempuh pendidikan di institusi tersebut, Luhan menjalani program pertukaran pelajar di Yonsei University, Korea Selatan.

Selanjutnya, Luhan menetapkan keputusannya pindah ke Korea Selatan dan menempuh pendidikan di Seoul Institute of the Arts. Ia mempelajari bidang Musik Terapan. Sebelum memulai debutnya, pada 2008 Luhan pernah melamar untuk menjadi talenta JYP Entertainment, tetapi ditolak. Pada 2010, ia mendapat kesempatan audisi dengan perwakilan SM Entertainment.

Luhan memulai debutnya di dunia hiburan Korea bersama dengan 11 rekannya di bawah naungan SM Entertainment melalui grup EXO. Sebelum meninggalkan EXO, Luhan memegang rekor untuk komentar terbanyak dalam postingan Weibo. Setelah meninggalkan EXO pada 10 Oktober 2014, ia merilis album solo pada 10 September 2015 berjudul Reloaded. Album itu terjual sebanyak 880.000 eksemplar.

Pada tahun yang sama dirinya juga memulai debut aktingnya di film yang berjudul 20 Once Again. Pada 6 Maret 2016, album debutnya memenangi penghargaan sebagai Best Digital Album of the Year dan Best Male Singer of the Year yang diadakan QQ Music Awards.

Meninggalkan EXO

Pada 2014 Luhan meninggalkan EXO menyusul Kris Wu. Mengutip Asia One, Luhan meninggalkan EXO, karena tak cocok dengan jam kerja. Luhan sering bekerja pada malam hari dan perjalanan jauh tanpa jeda untuk istirahat. Kesibukan itu bikin dia sakit-sakitan.

Sebelumnya, rumor mengenai keluarnya Luhan dari EXO telah menguat sejak dia absen dalam konser grup itu di Thailand. Saat itu sebulan sebelum Luhan secara resmi meninggalkan EXO. Waktu itu dia absen karena masalah kesehatan.

