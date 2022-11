Eks Anggota EXO Kris Wu Divonis 13 Tahun Penjara, Begini Kasus dan Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jumat, 25 November 2022, Pengadilan Distrik Chaoyang, Cina memutuskan, Kris Wu berusia 32 tahun bersalah atas kasus pemerkosaan dan mengumpulkan masa untuk terlibat dalam kegiatan seks bebas. Setelah menjalani masa hukuman, ia akan dideportasi dari Cina.

Melansir antaranews, pihak pengadilan mengungkapkan bahwa Kris Wu melakukan hubungan seksual dengan tiga perempuan dalam keadaan mabuk di apartemennya sekitar November-Desember 2020.

Wu juga bekerja sama dengan orang lain untuk mengatur dua wanita lainnya terlibat dalam aktivitas seks bebas setelah mereka mengonsumsi alkohol di apartemennya pada 1 Juli 2018. Pembacaan putusan tersebut turut dihadiri oleh beberapa pejabat dari Kedutaan Besar Kanada di Beijing.

Profil Kris Wu

Pemilik nama asli Li Jiaheng yang lahir pada 6 November 1990 di Guangzhou, Guangdong adalah anak dari Stacey Yu Wu dan Li Kaiming. Sayangnya, kedua orang tuanya harus bercerai ketika Kris Wu masih balita yang akhirnya ia diasuh sendiri oleh ibunya. S

aat usia 10 tahun, ia pindah ke Vancouver, Kanada bersama ibunya dan kembali ke Tiongkok ketika berusia 14 tahun. Saat kembali ke Tiongkok, ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah No. 7 Guangzhou untuk waktu yang singkat karena ia harus kembali ke Vancouver dan bersekolah di Sekolah Menengah Point Grey serta Sekolah Menengah Sir Winston Churchill dengan nama Kevin li. Lalu, ketika berusia 17 tahun, nama resminya diubah menjadi Wu Yi Fan.

Melansir scmp, ketika berusia 18 tahun, Wu mengikuti audisi global Kanada SM Entertainment yang diadakan di Vancouver. Ia pun dinyatakan lulus audisi sehingga menjadi trainee SM Entertainment dan ditawari menjadi anggota EXO.

Akhirnya, pada 17 Februari 2012, Wu diperkenalkan sebagai anggota kesebelas EXO. Kemudian, pada April 2012, EXO melakukan debut dan dengan cepat menjadi salah satu grup K-pop paling populer, baik di Korea Selatan maupun internasional. Sebelum memilih solo karier dan keluar dari grup, Wu tampil di album Overdose milik Exo yang dirilis pada Mei 2014. Album ini pun menjadi album terlaris tahun itu di Korea Selatan.

Saat solo karier, Wu merilis Time Boils the Rain sebagai soundtrack Tiny Times 3 pada Juli 2014. Satu tahun kemudian, ia menjadi selebriti termuda yang memiliki patung lilin di Madame Tussauds Shanghai dan dinobatkan sebagai Pendatang Baru Tahun Ini oleh Esquire China. Dari sini, karier Wu semakin sukses dan merambah ke ranah perfilman. Ia memulai debut filmnya dalam Somewhere Only We Know yang dirilis pada 14 Februari 2015 dan berhasil memuncaki box office Cina. Berkat film ini, Wu berhasil memenangkan Penghargaan Pendatang Baru Terbaik di Festival Film Internasional Cina ke-3 di London. Setelah itu, ia mulai membintangi beberapa film lainnya, salah satunya adalah Mr. Six.

Mengutip vogue, pada 2016, Wu tampil sebagai model dan melakukan debutnya di Burberry's Fall Men's Show, London. Pada tahun yang sama, ia juga turut serta dalam NBA All-Star Game sebagai anggota Tim Kanada.

Selain itu, ia juga meluncurkan proyek amalnya sendiri, yaitu Pengadilan Kehormatan Luar Biasa sebagai sebuah proyek kolaborasi dengan Sina, Weibo Sports, dan Weibo Charity. Tujuannya adalah untuk menyebarkan bola basket di sekolah menengah Cina agar mendorong semua pemuda pecinta bola basket untuk melanjutkan impiannya.

Kemudian, Januari 2017, Wu membuat debut dalam film Amerika Serikat yang berjudul XXX: Return of Xander Cage dan dibintangi pula oleh Vin Diesel. Lalu, pada Oktober 2017, Wu merilis Deserve dan berhasil memuncaki tangga lagu iTunes Amerika Serikat.

Akibatnya, ia menjadi satu-satunya artis Tiongkok yang meraih hal tersebut. Pada 22 April 2020, Kris Wu merilis EP Testing dengan empat lagu yang dipesan sebanyak satu juta kali hanya dalam 87 menit, setelah tersedia di platform streaming Tencent QQ Music. Ini menjadi sebuah rekor baru untuk platform tersebut yang berhasil dilakukan Kris Wu.

RACHEL FARAHDIBA R

