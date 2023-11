Rating Castaway Diva Episode 4 Melonjak, Penonton Makin Yakin Kang Bo Geol adalah Jung Ki Ho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Castaway Diva memperoleh rating tertinggi untuk episode keempatnya yang tayang pada Minggu, 5 November 2023. Dibintangi Park Eun Bin, drama komedi romantis tersebut melonjak dengan rata-rata rating nasional sebesar 8,0 persen, menurut Nielsen Korea.

Dalam episode 3 yang tayang pada Sabtu, 4 November 2023, Castaway Diva juga menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran kabel dengan rata-rata rating nasional sebesar 5,6 persen. Rating Castaway Diva sebelumnya juga terus naik sejak 2 episode pertamanya tayang pekan lalu. Episode 1 meraih rating sebesar 3,2 persen dan meningkat 2 persen di episode 2, yaitu 5,2 persen.

Castaway Diva juga naik ke peringkat 3 dalam daftar mingguan drama TV yang paling banyak menarik perhatian Good Data Corporation, sementara Park Eun Bin masuk ke peringkat 6 dalam daftar aktor drama teratas yang paling banyak menghasilkan buzz.

Spoiler Castaway Diva Episode 4

Penonton Castaway Diva kini terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang meyakini bahwa karakter Jung Ki Ho adalah Kang Bo Geol (Chae Jong Hyeop), lainnya percaya teman kecil Seo Mok Ha (Park Eun Bin) itu adalah Kang Woo Hak (Cha Hak Yeon VIXX). Di episode 4 yang tayang semalam, penonton semakin diberikan petunjuk siapa sebenarnya Jung Ki Ho yang dicari Seo Mok Ha selama ini.

Chae Jong Hyeop sebagai Kang Bo Geol dalam drama Castaway Diva. Dok. tvN

Dalam salah satu adegan menjelang akhir, Kang Woo Hak memberi Seo Mok Ha karangan bunga yang telah dikirimkan untuknya. Setelah membaca kartu yang disertai bunga, Seo Mok Ha terjatuh ke tanah dan menangis tersedu-sedu. Bahkan ketika Kang Woo Hak yang terkejut mencoba menghiburnya, Seo Mok Ha tidak bisa berhenti menangis sambil memegang kartu itu, jelas diliputi emosi. Tertulis di kartu tersebut, Jung Ki Ho adalah pengirimnya.

Namun ternyata itu merupakan jebakan dari ayah Jang Ki Ho untuk Seo Mok Ha. Kang Bo Geol berusaha menyelamatkan Seo Mok Ha. Di sisi lain, ingatan Kang Woo Hak yang sempat hilang mulai muncul kembali dan sedikit memberikan gambaran tentang ayah Jang Ki Ho. Episode 4 ditutup dengan Seo Mok Ha mempertanyakan Kang Bo Geol sebagai Jang Ki Ho.

Reaksi Netizen Setelah Menonton Castaway Diva Episode 4

Sampai siang ini, tagar #CastawayDivaEp4 masih masuk ke dalam daftar trending di X. Para penonton saling mengutarakan teori dan keyakinan mereka soal Jang Ki Ho. Banyak di antara mereka yang yakin bahwa Kang Bo Geol sebenarnya adalah Jang Ki Ho.

"Jujur kalau dari gerak gerik, Bo Gyeol tuh Ki Ho banget serius. Kalau dari eps 4 emang Woo Hak kaya seolah-olah Ki Ho, tapi bisa jadi pada saat itu emang Woo Hak lagi bareng Bo Gyeol (Ki Ho asli), jadi ada ingetan tentang kejadian itu," tulis @akusukach***. "Aku tetep bogeol itu kiho sih karena menurut ku ciri-ciri kiho itu ada di bogeol semua. Misalnya pemilihan pekerjaan, kalo kiho pasti milih pekerjaan yang gak nunjukkin wajahnya ke publik kayak masuk tv gitu biar gak diliat bapaknya sedangkan woohak dia jurnalis yang suka muncul di tv," tulis @yourpet***.



Sinopsis Castaway Diva

Castaway Diva merupakan drama komedi romantis baru yang dibintangi Park Eun Bin sebagai Seo Mok Ha, seorang calon penyanyi yang terdampar di pulau terpencil saat bepergian ke Seoul untuk mengikuti audisi. Kim Hyo Jin berperan sebagai idola lama Seo Mok Ha, Yoon Ran Joo, yang pernah menjadi bintang top yang glamor tetapi sekarang menjadi selebriti yang terlupakan di masa lalu tanpa penggemar.

Drama ini menandai reuni sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja bersama dalam While You Were Sleeping dan Start-Up.

