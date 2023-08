Kim Dong Wook Sampaikan Langsung Kabar Pernikahan kepada Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Dong Wook akan segera menikah dengan kekasihnya. Agensi yang menaungi Kim Dong Wook, Keyeast sudah mengkonfirmasi kabar tersebut.

Agensi membenarkan bhwa aktor My Perfect Stranger itu akan menikah pada musim dingin mendatang atau sekitar Desember 2023 hingga Februari 2024. Menurut keterangan agensi, calon pengantin wanita bukan dari kalangan selebriti. "Keduanya telah melanjutkan hubungan tulus mereka berdasarkan kepercayaan dan keyakinan dan akan segera membuahkan hasil dengan pernikahan yang indah," kata agensi.

Hari ini, Kamis, 31 Agustus 2023, Kim Dong Wook, menulis surat untuk penggemarnya terkait kabar pernikahannya. Dalam surat itu Kim Dong Wook menceritakan pertemuannya dengan sang kekasih yang akan dinikahinya. "Saya bertemu dengan seseorang yang dengannya saya akan menjalani fase selanjutnya dalam hidup saya bersama, dan kami akan menikah pada musim dingin mendatang," tulisnya.

Kim Dong Wook ingin membagikan langsung kabar baik ini kepada penggemar yang sudah mendukungnya. "Saya menulis ini untuk membagikan kabar baik kepada Anda semua, yang selalu menunjukkan cinta dan perhatian yang besar kepada saya, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya," tambah pria berusia 40 tahun itu.

Dia juga berjanji untuk tetepa memberikan kesan positif sebagai aktor maupun individu. "Saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk memberikan kesan dengan rasa tanggung jawab baik sebagai aktor maupun sebagai pribadi," tandasnya.

Pernikahan berlangsung tertutup

Seperti dijelaskan oleh agensi Keyeast, kekasih Kim Dong Wook bukan dari kalangan selebriti. Sebab itu, pernikahan mereka akan dilangsungkan secara tertutup. Mereka juga tidak akan mengungkapkan tanggal dan lokasi pernikahannya.

"Dengan mempertimbangkan tunangan non-selebriti dan keluarganya, upacara pernikahan akan diadakan secara pribadi di suatu tempat di Seoul. Kami meminta pengertian Anda karena tidak dapat mengungkapkan tanggal dan lokasi pastinya," tambah mereka.

Drama Kim Dong Wook

Kim Dong Wook memulai debut akting profesional ketika membintangi film A Crimson Mark pada 2004. Namanya semakin dikenal setelah berperan dalam drama Coffee Prince pada 2007.

Beberapa drama yang dibintanginya antara lain Unstoppable Marriage, Maids, dan Find Me in Your Memory. Dia juga berperan dalam film National Representative dan serial Along with the Gods. Baru-baru ini, Kim Dong Wook berakting melalui drama My Perfect Stranger dan Delightously Deceitful

SOOMPI

