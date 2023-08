Laufey Gaet Philamornia Orchestra dalam Single California and Me

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laufey merilis single terbaru berjudul California and Me hari ini, Kamis, 31 Agustus 2023. Dalam lagu tersebut dia juga melibatkan Philharmonia Orchestra, yang berbasis di London. Orkestra tersebut juga sempat tampil dalam lagu Laufey, yang berjudul Let You Break My Heart Again.

California and Me adalah single terakhir Laufey menuju perilisan album terbarunya, Bewitched, yang sudah lama dinantikan dan akan dirilis pada 8 September. Belum lama ini, Laufey juga telah merilis video klip dari singlenya yang tengah viral, From The Start.

Video klipnya mengambil inspirasi dari fantasi pertengahan abad, seperti ruangan minimalis, warna-warna dari Piet Mondrian, gaya arsitektur Bauhaus, dan ada nuansa film era emas Hollywood. Disutradarai oleh Jason Lester yang pernah menggarap video klip dari Hozier dan Phoebe Bridges, video klip terbaru Laufey mengikuti konsep dan arahan kreatif dari saudara kembar identik Laufey, Junia Lin.

Tentang Album Bewitched

Dalam album Bewitched, Laufey menunjukkan pandangan berbeda yang lebih matang. Menurut dia, album ini adalah tentang cinta, baik kepada teman, kekasih atau kehidupan itu sendiri.

"Album pertama juga banyak membahas hal-hal seperti pindah dari rumah masa kecil dan pindah ke kota baru untuk pertama kalinya, menjadi dewasa. Lewat album ini, aku mengalami sedikit lebih banyak dari itu, dan aku menulis tentang keajaiban dalam cinta saat masih muda," ujar penyanyi berdarah Islandia-China itu dalam keterangan pers.

Untuk merayakan perilisan album ini, Laufey akan menggelar The Bewitched Tour pada musim gugur mendatang. Penyanyi berusia 24 tahun itu akan tampil di tempat-tempat ikonik di seluruh Amerika Utara, termasuk dua malam di Fillmore, San Francisco; Thalia Hall, Chicago; Town Hall, New York City; dan Theatre at the Ace Hotel, Los Angeles.

Bewitched mengikuti kesuksesan dari album perdana Laufey yang dirilis pada tahun 2022, Everything I Know About Love, yang berhasil mencapai peringkat #1 di chart Alternative New Artist Album Billboard dengan single hitnya, "Valentine", yang mencapai peringkat #1 di chat Spotify Jazz.

