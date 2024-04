Album Baru Taylor Swift, Pencapaian dalam Spotify hingga Kolaborasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift baru saja merilis album terbaru The Tortured Poets Department pada Jumat 19 April 2024. Album tersebut dikerjakan selama dua tahun. Taylor Swift menyampaikan kabar kepada para penggemarnya, saat ia kembali memenangkan Grammy Awards kategori Best Vocal Pop lewat album Midnights yang dirilis pada 2022. Ia mengungkapkan akan merilis album baru yang telah dikerjakan selama dua tahun, dikutip dari Billboard.

Meski baru satu hari sejak dirilis, The Tortured Poets Department termasuk album dalam Spotify yang paling banyak diputar. Dalam satu hari melampaui 200 juta streaming, menurut laporan Variety. The Tortured Poets Department juga menjadi album yang paling banyak diputar pada hari pertama di Amazon Music.

Tentang Album Taylor Swift

Album ini awalnya disebut memiliki 16 lagu dan satu lagu bonus, namun ada empat variasi album yang tersedia dalam bentuk vinil dan masing-masing akan memiliki lagu bonus berbeda, baik: The Manuscript, The Bolter, The Albatross atau The Black Dog.

Swift mengungkapkan kejutan lain mengenai album The Tortured Poets Department yang sebenarnya merupakan album ganda. Ia mengatakan, telah merekam 15 lagu tambahan yang sekarang tersedia di The Tortured Poets Department: The Anthology sehingga totalnya menjadi 31 lagu.

1. Fortnight

2. The Tortured Poets Department

3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4. Down Bad

5. So Long, London

6. But Daddy I Love Him

7. Fresh Out the Slammer

8. Florida!!!!

9. Guilty as Sin?

10. Who’s Afraid of Little Old Me?

11. I Can Fix Him (No Really I Can)

12. loml

13. I Can Do It With a Broken Heart

14. The Smallest Man Who Ever Lived

15. The Alchemy”

16. Clara Bow

17. The Black Dog

18. imgonnagetyouback

19. The Albatross

20. Chloe or Sam or Sophia or Marcus

21. How Did It End?

22. So High School

23. I Hate It Here

24. thanK you aIMee

25. I Look in People's Windows

26. The Prophecy

27. Cassandra

28. Peter

29. The Bolter

30. Robin

31. The Manuscript

Kolaborasi

Dalam pengerjaan album ini, Taylor Swift turut menggandeng bintang ternama lainnya, Post Malone, yang namanya tercantum di lagu pertama, Fortnight. Adapun Florence+The Machine di lagu kedelapan, Florida!!!. Posty maupun Florence Welch pernah memuji Swift pada masa lalu, dikutip dari Billboard

Para penggemar Taylor Swift merayakan perilisan album terbaru ini dengan terus membicarakan The Tortured Poets Department di berbagai media sosial, salah satunya di X yang telah mencapai 1,1 juta cuitan lewat hastag #TSTTPD.

MARVELA | BILLBOARD | VARIETY

