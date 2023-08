Crush Berterima Kasih kepada Hyun Bin dan Son Ye Jin Lagunya Banyak yang Hapal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Crush, penyanyi dan pencipta lagu Korea Selatan, sukses menghibur penggemarnya dalam konser Crush Hour in Jakarta. Konser yang menutup rangkaian 2023 Crush Asia Tour itu digelar di Kasablanka Hall, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2023.

Crush menampilkan single hitsnya seperti Rush Hour, Sometimes, Don’t Forget, OASIS, Nappa, dan lainnya. Di satu sesi dia juga menyanyikan lagu dari original soundtrack drama Korea, Crush Landing On You yang berjudul Let’s Go, dan Beautiful, dari original soundtrack drama Goblin.

Terima kasih untuk Hyun Bin dan Son Ye Jin Baca Juga: Crush Tutup Tur Asia 2023 di Jakarta, Senang Disambut Hangat Fans

Berkali-kali Crush, yang memiliki nama Shin Hyo Soeb itu dibuat takjub oleh penonton dan penggemarnya yang ikut bernyanyi dengannya. Dia tak menyangka lagu-lagunya dikenal di Jakarta. Termasuk saat dia menyanyikan lagu dari soundtrack drama-drama tersebut.

“Ini rasanya bukan saya yang perform, tapi kalian semua yang perform, terima kasih,” katanya. “Saya tidak menyangka lagu-lagu saya dicintai di sini, sepertinya hari ini akan menjadi hari ternyaman untuk saya tampil.”

Baca Juga: Musisi Korea Crush Hadirkan CRUSH HOUR di Jakarta

Penyanyi Crush dalam konser CRUSH HOUR Asia Tour 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023. (TEMPO/Marvela)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pria berusia 31 tahun pun berterima kasih kepada para aktor dan aktris drama tersebut. Berkat drama mereka yang populer, lagu soundtrack yang dia bawakan pun ikut digemari banyak orang, termasuk di Indonesia.

“Saya dengar-dengar di Indonesia banyak banget yang suka dengan Crash Landing On You dan drama Goblin, berkat kalian senang sekali bisa menampilkan lagu itu di sini. Dan juga saya berterima kasih kepada Hyun Bin, Son Ye Jin, terima kasih, Gong Yoo terima kasih,” ujarnya.

Crush mempersiapkan album baru

Di sela-sela penampilannya, Crush mengatakan saat ini dia sedang mempersiapkan album baru. Dia berharap albumnya bisa diterima oleh penggemar. "Jadi nanti habis album keluar semoga bisa ke Jakarta lagi," katanya.

Crush terakhir merilis album pada tahun 2019 yang berjudul From Midnight To Sunrise, Crush On You tahun 2014, serta mini album With Her pada tahun 2020, wonderlost tahun 2018, dan Interlude tahun 2016.

Pilihan editor: Crush Tutup Tur Asia 2023 di Jakarta, Senang Disambut Hangat Fans