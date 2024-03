Profil Lengkap Kim Go Eun, Pemeran Dukun di Film Exhuma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Go Eun merupakan aktris pemeran utama dalam film Exhuma yang telah menerima banyak pujian dari penonton dan kritikus. Kehadirannya dalam film ini dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya dalam karier seni perannya selama ini.

Dalam film Exhuma, Kim Go Eun memerankan karakter Hwarim yakni seorang dukun atau pengusir setan yang memiliki popularitas yang cukup tinggi. Perannya sebagai Hwarim membawa kedalaman dan kompleksitas tersendiri dalam penggambaran karakter tersebut.

Artikel berikut ini akan mengulas lebih dalam profil Kim Go Eun, serta drama dan film yang pernah dibintanginya. Mari simak informasinya.

Profil Lengkap Kim Go Eun

Berikut ini terdapat informasi mengenai profil lengkap atau biodata dari aktris Kim Go Eun:

1. Lahir Pada 2 Juli 1991 di Seoul

Kim Go Eun adalah seorang aktris dari Korea Selatan yang lahir di Seoul pada tanggal 2 Juli 1991. Selain menjadi bintang film yang dikagumi, Kim Go Eun juga dikenal sebagai seorang yang taat beragama dengan menganut agama Kristen Protestan.

2. Sempat Bertempat Tinggal di China

Masa kecil Kim Go Eun dihabiskan di China, di mana keluarganya pindah ketika dia masih berusia empat tahun.

Mereka menetap di sana selama sepuluh tahun sebelum akhirnya kembali ke Korea Selatan saat Kim Go Eun memasuki masa remajanya. Pengalaman hidupnya di China memberinya kesempatan untuk menguasai bahasa Mandarin.

3. Lulusan School of Drama, Korean National University Of Arts

Kim Go Eun adalah alumni dari School of Drama di Korean National University of Arts. Pendidikannya tersebut memberinya landasan yang kuat dalam seni peran dan menjadi faktor penting dalam penampilannya yang luar biasa di dunia hiburan.

Dengan berkecimpung dalam industri sejak tahun 2012, Kim Go Eun telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam berakting.

4. Debut Pertama Dalam Film ”A Muse”

Kim Go Eun menempuh perjalanan dengan penuh perjuangan untuk meraih cita-citanya sebagai aktris terkenal. Kim Go Eun menghadapi berbagai tantangan, termasuk melalui proses audisi yang ketat di mana ia harus bersaing dengan lebih dari 300 peserta lainnya untuk mendapatkan peran yang diinginkannya. Film debutnya "A Muse", menjadi langkah awal dalam karier seni perannya.

Drama dan Film yang Pernah Dibintangi

Setelah mengenal lebih dalam siapa Kim Go Eun, berikut ini terdapat informasi mengenai deretan film serta drama serial yang pernah dibintanginya, antara lain:

1. Film ‘A Muse’ (2012)

"A Muse" merupakan debut film Kim Go Eun yang mengundang perhatian ketika dirilis, karena kontroversi adegan-adegan panas yang dibintanginya.

Dalam film ini, Kim Go Eun memerankan karakter Eun Gyo sebagai seorang pelajar remaja berusia 17 tahun yang terlibat dalam hubungan romantis dengan seorang penulis berusia 70 tahun.

2. Film ’Monster’ (2014)

Film "Monster" menggambarkan kisah hidup Bok Soon yang diperankan oleh Kim Go-Eun sebagai seorang wanita yang dikenal karena sifatnya yang pemarah dan tinggal bersama adiknya sambil menjalankan warung pinggir jalanan.

Namun, hidupnya berubah drastis ketika dia berhadapan dengan Tae Soo yang diperankan oleh Lee Min-Ki sebagai seorang pembunuh berdarah dingin yang secara tragis membunuh adik Bok Soon.

Kejadian itu memicu niat balas dendam yang kuat dalam diri Bok Soon, yang kemudian memulai misi untuk mengejar dan membalaskan dendamnya dengan cara membunuh Tae Soo.

3. Film ’Coin Locker Girl’ (2015)

Setelah "Monster", Kim Go Eun melanjutkan kariernya dengan berperan dalam film "Coin Locker Girl". Dalam film ini, dia memerankan karakter Ma Il Young, seorang wanita yang mengalami kehidupan yang sulit sejak kecil.

Saat masih bayi, Il Young ditemukan oleh seorang pengemis dan kemudian dijual kepada seorang detektif korup sebagai penjamin utang.

Saat dewasa, Il Young terjebak dalam lingkaran kehidupan yang keras di mana dia dipaksa untuk melakukan apapun agar bisa bertahan hidup.

4. Film ‘Memories of The Sword’ (2015)

Dalam film "Memories of the Sword", Kim Go Eun memerankan karakter Seol Hee yakni seorang pendekar yang mengikuti jejak petualangan yang penuh pengkhianatan untuk membalaskan dendam.

Film ini juga menampilkan kehadiran bintang-bintang besar lainnya, termasuk Lee Byung Hun dan Jeon Do Yeon yang menjadikan produksi ini diperkaya oleh bakat-bakat terkemuka dalam industri film Korea.

5. Drama Serial ‘Goblin’ (2016)

Prestasi Kim Go Eun semakin menonjol ketika ia memiliki peran penting dalam drama Korea "Goblin" yang berhasil mencapai popularitas yang luar biasa di seluruh dunia.

Dalam drama yang ditulis oleh penulis skenario terkenal Kim Eun Sook ini, Kim Go Eun mengambil peran sebagai Ji Eun Tak, seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan unik untuk melihat orang-orang yang telah meninggal.

Kehidupannya yang biasa-biasa saja berubah secara tak terduga ketika dia tanpa sengaja memanggil Kim Shin yang diperankan oleh Gong Yoo, seorang goblin yang berusaha mencari mempelai wanita yang dapat mengakhiri keabadiannya.

6. Drama Serial ‘Cheese In The Trap’ (2016)

Pada drama serial ini, Kim Go Eun memerankan karakter utama bernama Hong Seol. Hong Seol adalah seorang mahasiswa yang aktif dan mandiri yang berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja paruh waktu.

Drama ini menyoroti kehidupan kampus dan perjalanan romantis Hong Seol ketika dia secara tak terduga jatuh cinta pada Yoo Jung yang diperankan oleh Park Hae Jin.

7. Film ‘Canola’ (2016)

Dalam film ini, Kim Go Eun memerankan karakter Hye Ji yakni seorang gadis yang telah mengalami kehilangan sejak masa kecilnya. Setelah menghilang selama 12 tahun, Hye Ji akhirnya bertemu kembali dengan neneknya di Pulau Jeju.

Perjumpaan ini membawa mereka untuk membangun kembali ikatan keluarga mereka dan menyesuaikan diri dengan kehadiran satu sama lain hingga menciptakan hubungan yang penuh kasih dan emosi di tengah tantangan dan perubahan hidup yang mereka alami.

8. Film ‘Sunset in My Hometown’ (2018)

Dalam film "Sunset in My Hometown", Kim Go Eun mengambil peran sebagai Sun Mi, seorang teman sekelas dari karakter utama bernama Hak Soo.

Hak Soo sendiri adalah seorang rapper yang tidak begitu terkenal dan mengalami situasi yang semakin sulit ketika karir musiknya tidak berkembang seperti yang diharapkannya.

Hal ini memaksa Hak Soo untuk kembali ke kampung halamannya di Byeonsan, di mana ia dihadapkan pada kenyataan hidup yang berbeda dari apa yang dia alami di kota besar.

9. Film ‘Tune In Love’ (2019)

Film "Tune In Love" sukses menciptakan ikatan yang manis antara Kim Go Eun dan Jung Hae In. Dalam cerita ini, Kim Go Eun memerankan karakter Mi Soo yakni seorang wanita yang turut serta dalam mengelola bisnis toko roti milik orang tuanya.

Di sisi lain, Jung Hae In berperan sebagai Hyun Woo, seorang pria yang mengunjungi toko roti Mi Soo untuk mencari pekerjaan sambilan. Pertemuan mereka di tempat kerja ini menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang penuh dengan perasaan.

10. Drama Serial ‘The King: Eternal Monarch’ (2020)

Dalam drama ini, Kim Go Eun dan Lee Min Ho menghadirkan chemistry yang memikat bahkan menimbulkan rumor tentang hubungan asmara di antara keduanya di luar layar.

"The King: Eternal Monarch" menceritakan kisah Jung Tae Eul yang diperankan oleh Kim Go Eun sebagai seorang polisi yang memiliki kepribadian tegas namun juga memiliki ketakutan yang bermacam-macam dalam hidupnya.

Ketika dia secara tak terduga bertemu dengan kaisar Lee Gon yang diperankan oleh Lee Min Ho, ia menemukan akses ke dunia paralel sehingga hidupnya berubah secara dramatis.

11. Drama Serial ‘Yumi Cell’ (2021)

Dalam drama serial ini, Kim Go Eun memerankan karakter Yumi sebagai seorang pekerja kantoran yang sering mengalami kegagalan dalam hal percintaan.

Cerita ini mengambil pendekatan unik dengan mengeksplorasi kehidupan Yumi melalui perspektif sel-sel dalam otaknya yang membantu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan percintaan.

12. Drama Serial ‘Little Women’ (2022)

Dalam serial drama Korea "Little Women", Kim Go Eun mengambil peran sebagai Oh In Ju sebagai sosok kakak tertua dari tiga bersaudara yang percaya bahwa uang adalah kunci untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kesulitan.

Namun, nasib berkata lain saat sebuah peristiwa tak terduga menimpanya sehingga memaksa In Ju bersama kedua adiknya untuk menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlangsungan hidup mereka sehingga mengharuskannya menemukan kekuatan dan tekad yang kuat untuk menghadapi segala rintangan yang datang.

13. Film ‘Hero’ (2022)

Dalam film ini, Kim Go Eun mengambil peran sebagai Seol Hee sebagai seorang dayang terakhir dalam dinasti Joseon yang secara langsung menyaksikan peristiwa tragis kematian permaisuri terakhir.

Dalam alur cerita yang penuh dengan adegan aksi, Seol Hee terlibat untuk menjelajahi rencana perjalanan Ito Hirobumi, seorang pejabat Jepang yang berperan penting dalam sejarah kolonialisme Korea. Melalui upaya ini, ia bertekad untuk balas dendam atas kematian permaisuri Ahn Jung Geun.

GHEA CANTIKA NOORSYARIFA

