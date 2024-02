Hyun Bin dan Jung Woo Sung Dikabarkan Bakal Reuni di Drama Made in Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Hyun Bin dan Jung Woo Sung dikabarkan akan bertemu kembali dalam drama yang berdasar pada kisah historikal Korea terbaru bertajuk Made in Korea. Meski keduanya sudah sama-sama mendapat tawaran untuk bergabung di dalam serial garapan Woo Min Ho tersebut, baru Jung Woo Sung yang mengonfirmasi keikutsertaannya.

“Hyun Bin sudah mendapat tawaran untuk membintangi Made in Korea dan secara positif meninjau tawaran tersebut,” ungkap pihak agensi Hyun Bin, VAST Entertainment, dikutip dari Soompi pada Jumat, 16 Februari 2024. “Tapi belum ada keputusan akhir yang dibuat."

Tahun lalu Hyun Bin dan Jung Woo Sung sama-sama membintangi film aksi Harbin yang juga diarahkan oleh sutradara Woo Min Ho. Film yang diproyeksikan akan tayang tahun ini tersebut juga menceritakan kisah historikal mengenai perjuangan para aktivis Korea, namun berfokus pada kisah mereka memperjuangkan kemerdekaan di tahun 1900-an.

Hyun Bin Hiatus Selama Hampir 4 Tahun

Aktor dengan nama asli Kim Tae Pyeong tersebut merupakan pemeran utama protagonis dalam drama romantis populer Crash Landing on You yang rilis pada akhir 2019. Drama yang terdiri dari 16 episode ini berhasil melangkahi rating drama Goblin dengan pencapaian sebesar 21,6 persen pada 2020. Akan tetapi, kesuksesannya melalui drama tersebut malah mengantarkan Hyun Bin ke dalam masa hiatus.

Kabar mengenai kemungkinan partisipasi Hyun Bin dalam drama Made in Korea tentu saja merupakan angin segar bagi para penggemarnya yang sudah lama menunggu-nunggu kembalinya sang aktor di layar kaca.

Oleh karena itu, apabila Hyun Bin menerima tawaran untuk bergabung, maka serial produksi Hive Media Corp ini bukan hanya menjadi proyek kedua bagi dirinya dan Jung Woo Sung dalam beradu akting bersama, melainkan juga momen comeback aktor kelahiran 25 September 1982 itu setelah 4 tahun lamanya.

Tentang Drama Made in Korea

Made in Korea merupakan drama yang berdasarkan pada sejarah rakyat Korea. Cerita di dalamnya menampilkan peristiwa-peristiwa besar yang memengaruhi pergolakan bersejarah di Korea pada era 1970-an. Jung Woo Sung dikabarkan akan memainkan peran sebagai seorang jaksa yang memiliki insting tajam dan karakter gigih bernama Jang Geon Young.

Sebagaimana yang diberitakan, dikonfirmasi bahwa total anggaran produksi serial Made in Korea berjumlah sekitar 48 miliar won atau setara dengan Rp 562 miliar. Serial ini disutradarai oleh Woo Min Ho yang juga menyutradarai film Inside Men, The Drug King, dan The Man Standing Next. Dilansir dari Soompi, Hive Media Corp menegaskan bahwa Made in Korea bukanlah spin off ataupun sekuel dari The Drug King, melainkan proyek baru yang berbeda dan bersifat independen.

