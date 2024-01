Cha Chung Hwa Bersiap Menjadi Ibu Setelah 3 Bulan Menikah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Cha Chung Hwa mengumumkan kehamilan anak pertama. Kabar bahagia ini diumumkan oleh agensi IOK Company kepada Star News, pada Rabu, 24 Januari 2024.

"Cha Chung Hwa sedang hamil," kata agensi itu. Namun, mengenai perkiraan tanggal persalinan, agensi itu memberikan pernyataan dengan hati-hati.

Baca Juga: Sejoli di Gaza Tetap Menikah Walau Rumah Hancur Dibom Israel

"Sulit untuk memastikannya karena ini adalah kehidupan pribadi seorang aktor," jelas mereka.

Ungkapan kebahagiaan

Cha Chung Hwa menikah dengan pria non-selebriti yang dua tahun lebih muda darinya pada Oktober tahun lalu. Setelah menikah, ia mengungkapkan kebahagiannya.

"Aku menikah baru-baru ini, jadi keluargaku bertambah dua kali lipat. Aku menerima cinta dua kali lebih banyak. Cintaku, yang telah menjadi pasangan abadiku, mari kita hidup bahagia selamanya," katanya.

Baca Juga: Begini Cara Mudah Menghitung Usia Kehamilan

Pernikahan Cha Chung Hwa berlangsung secara tertutup. Hanya dihadiri keluarga dan kenalan dekat. Ini mengingat suaminya non selebritas. Cha Chung Hwa dan suaminya sudah saling mengenal sejak lama. Hingga akhirnya menjadi sepasang kekasih.

Setelah menikah, agensi berharap penggemarnya terus memberikan dukungan terhadap Cha Chung Hwa. Dia akan tetap meneruskan kariernya sebagai aktris.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Cha Chung Hwa, yang selalu bertindak dengan tulus, berencana untuk membalas (penonton) dengan akting yang bagus sebagai aktris di masa depan, jadi tolong beri dia banyak dukungan dan perhatian," kata IOK Company Oktober lalu.

Perjalanan karier Cha Chung Hwa

Cha Chung Hwa lahir pada 28 April 1980. Dia memulai debutnya dalam drama Back Alley Story pada tahun 2005. Namanya mulai populer saat membintangi drama Crash Landing on You tahun 2020. Setelah itu, dia tampil dalam berbagai drama Mr. Queen, Hometown Cha-Cha-Cha, Why Her?, dan Kokdu: Season of Deity. Beberapa drama terbarunya tahun ini termasuk See Youn in My 19th Life, Song of the Bandits, dan My Demon.

Selain drama, Cha Chung hwa juga membintangi beberapa film. Di antaranya Harmony tahun 2010, Confession Murder tahun 2012, Train to Busan tahun 2016, Pawn tahun 2020, Birth tahun 2022, dan Brave Citizen tahun 2023.

STAR NEWS KOREA

Pilihan editor: Aktris Cha Chung Hwa, Perjalanan Karier hingga Membintangi Berbagai Drama