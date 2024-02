Sempat Bantah Berkonflik, Jessi Resmi Keluar dari Agensi Jay Park

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Korea Selatan, Jessi telah resmi meninggalkan agensi Jay Park, MORE VISION. Belum genap satu tahun bersama, Jessi dengan MORE VISION sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama mereka.

"Kami informasikan bahwa per tanggal 21 Januari 2024, MORE VISION dan JESSI telah sepakat untuk mengakhiri kontrak manajemen eksklusif," kata MORE VISION pada Rabu, 31 Januari 2024.

Meski sudah hengkang, Jessi tetap akan mendapat dukungan dari MORE VISION untuk kegiatannya di industri hiburan mendatang. "MORE VISION dengan sepenuh hati akan terus mendukung upaya JESSI, dan kami sangat menghargai minat dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan untuk masa depan JESSI. Terima kasih," kata MORE VISION.

Kabar Perselisihan Jessi dan Jay Park

Jessi menandatangani kontrak eksklusif dengan MORE VISION milik Jay Park pada awal April 2023, setelah hengkang dari P NATION, agensi milik Psy. Pada Desember 2023 lalu, ada laporan perselisihan antara keduanya dan kemungkinan pemutusan kontrak, namun kedua belah pihak kemudian membantah laporan tersebut.

Jay Park dan Jessi langsung membantah kabar potensi pemutusan kontrak saat itu. Jay Park mengunggah foto dirinya bersama Jessi di Instagram Story, dengan menulis, “Aku dan Jessi baik-baik saja. Siapa Takut. Tidak ada yang namanya perselisihan.”

Sementara, Jessi yang baru tiba di New York, Amerika Serikat juga menanggapi rumor tersebut di Instagram Story. “Baru saja tiba di NY… dan menyadari Omong kosong ini… Kalian harus menjalani kehidupan yang nyata. Kita semua baik-baik saja di sini. Selamat Liburan Teman-teman!” tulisnya.

Reaksi Netizen Soal Jessi Hengkang dari Agensi Jay Park

Kabar Jessi hengkang dari agensi Jay Park mendapat beragam reaksi dari netizen. Mereka menulis, “Saya pikir Jessi akan mendirikan perusahaannya sendiri,” “Saya kira tidak mudah menangani Jessi,” “Saya ingin tahu apakah dia akan pergi ke Antenna,” “Saya kira mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka dan berpisah," "Dia mungkin perlu mendirikan agensinya sendiri," dan "Saya kira mereka tidak cocok."

