Pisah dengan Agensi Jay Park, Berikut Perjalanan Karier Jessi

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan Jessi mengakhiri kontrak dengan agensi More Vision milik Jay Park pada 31 Januari 2024. Dikutip dari Antara, menurut laporan Soompi, More Vision telah mengumumkan kabar tersebut.

More Vision dan Jessi telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak atas persetujuan bersama.

Jessi dan More Vision

Setelah 10 bulan bersama, Jessi berpisah dengan More Vision. Sebelumnya, penyanyi lagu Gum tersebut bergabung dengan label More Vision pada April 2023. Meskipun ada laporan mengenai pemutusan kontrak pada Desember, Jessi dan Jay Park membantahnya.

Walaupun, akhirnya Jessi dan More Vision mengakhiri kontrak eksklusif. Jessi maupun Jay Park menjelaskan tidak ada konflik mendasar di antara mereka. Kepergian Jessi dari agensi tersebut menandai kolaborasi yang singkat antara Jessi dan More Vision. Ujungnya menimbulkan pertanyaan alasan di balik keputusan bersama untuk mengakhiri kontrak secepat itu.

Jessi dan P Nation

Sebelum bekerja sama dengan More Vision, Jessi bergabung dengan agensi yang dipimpin PSY, yakni P Nation. Pada 6 Juli 2022, P Nation mengumumkan, Jessi akan meninggalkan agensi tersebut setelah kontraknya habis. Sebagai artis pertama yang bergabung dengan agensi yang masih muda itu, banyak penggemar terkejut dengan berita hengkangnya Jessi.

Dikutip dari Soompi, Jessi menggunakan Instagram untuk membersihkan beberapa rumor tentang hengkangnya dari agensi besutan penyanyi Gangnam Style tersebut. Selain menjelaskan dia tidak pensiun dari industri ini, Jessi juga mencatat dia tidak meninggalkan P Nation dengan catatan buruk.

Berikut adalah pernyataan yang dijelaskan Jessi di Instagram.

“Saya memahami orang-orang bisa membuat asumsi saat ini berdasarkan situasi saya saat ini… tetapi kebenaran akan terungkap dengan sendirinya dalam hitungan waktu… Hormat kami… tolong beri saya waktu untuk menenangkan pikiran dan bernapas sedikit.. (Saya belum istirahat sejak tahun 2005) tapi satu hal yang pasti adalah GADIS ini TIDAK pensiun. Saya baru memulai. Terima kasih Jebbies [fandom Jessi] atas cinta dan dukungan tanpa syarat kalian.. Dan terakhir cinta kalian P Nation seumur hidup.”

Rumor Membentuk Agensi Sendiri

Setelah keluar dari P Nation, pada 7 Oktober 2022, Jessi dirumorkan mempersiapkan pembentukan label manajemennya sendiri. Setelah kepergian Jessi dari P-Nation, Jessi juga menyatakan keinginannya untuk istirahat sambil mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Ternyata rumor tersebut tidak berdasar, Jessi kemudian bergabung dengan More Vision.

Karier Jessi

Jessi pertama kali debut pada 2005 merilis single album berjudul Get Up. Jessi pun dikenal sebagai rapper bernama Jessica H.O. dengan musik hip hop melalui album tersebut. Pada 2014, Jessi bergabung dengan trio hip hop yang disebut Lucky J. Setelah dua tahun berkarier sebagai grup, Jessi memutuskan untuk bersolo karier dengan nama Jessi. Kini, Jessi telah mengeluarkan ragam karya hit, antara lain Nunu Nana, Who Dat B.

