5 Lagu Populer Jessi, Penyanyi Korea yang Hengkang dari Agensi Milik Jay Park

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah 10 bulan bersama, Jessi berpisah dengan agensi More Vision milik Jay Park pada 31 Januari 2024. Dikutip dari Antara, menurut laporan Soompi, More Vision telah mengumumkan kabar tersebut. Jessi bergabung dengan label More Vision pada April 2023. Meskipun ada laporan mengenai pemutusan kontrak pada Desember, Jessi dan Jay Park membantahnya.

Apa saja lagu terpopuler Jessi yang pernah viral?

1. Nunu Nana

Dirilis pada musim gugur 2020, Nunu Nana merupakan single dari album mini atau EP dengan judul yang sama. Lagu ini berhasil mencapai puncak sebagai nomor dua di Gaon Music chart dan K-Pop Hot 100, menjadi hits sepuluh besar pertama Jessi di Korea.

Keberhasilan lagu ini juga terlihat di chart Singapura dan World Digital Song Sales. Nunu Nana tidak hanya menonjolkan kepiawaiannya sebagai penyanyi, tetapi juga menunjukkan kemampuannya beralih dari gaya rap yang keras hingga vokal yang lembut.

2. Cold Blooded

Pada 2021, Cold Blooded menjadi kolaborasi menarik dengan peserta kompetisi dance dari acara Mnet, Street Woman Fighter. Dikutip dari Classic Rock, lagu yang telah menjadi favorit penggemar ini mencapai puncak nomor dua belas di World Digital Song Sales dan nomor tiga puluh di Gaon Music chart.

Dengan pengaruh hip-hop yang kuat, Cold Blooded berhasil memadukan keahlian Jessi sebagai penyanyi, rapper, dan penari dalam kemasan yang dingin dan penuh gaya.

3. Who Dat Be

Kata “B” biasanya digunakan sebagai hinaan, namun Jessi memiliki pemikiran dan mengklaimnya sebagai sebuah sikap. Dalam Who Dat B, ia dengan jelas menyatakan bahwa dia akan tetap jujur pada dirinya sendiri meskipun itu membuat orang lain tidak nyaman. Dilansir dari Soompi¸ penyanyi kelahiran 1988 itu juga tetap setia pada permainan rap dengan alirannya yang tajam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2019, Who Dat Be mencapai puncak nomor delapan di World Digital Song Sales dan nomor enam puluh delapan di K-Pop Hot 100. Jessi menunjukkan rapper, dia sangat dipengaruhi oleh musik Amerika. Lagu ini membuka dengan instrumental yang mengingatkan pada opera sebelum Jessi membuktikan identitasnya dengan rap yang autentik.

4. Zoom

Lagu viral Jessi, Zoom, dengan cepat menjadi tren di TikTok melalui dance challenge "ZOOM In ZOOM Out." Sebagai teman baik bagi berbagai kalangan selebritas dan panutan di industri hiburan Korea, Jessi tentunya turut meramaikan tantangan ini bersama rekan-rekan artis.

Menurut Koreaboo, beberapa artis yang mengikuti challenge ini adalah La Chica dance crew, Yoo Jae Suk, Yeonjun dan Soobin TXT, San dan Seonghwa ATEEZ, serta Chaeryeong, Yeji, dan Yuna ITZY.

5. What Type of X

Dirilis pada 17 Maret 2021, What Type of X merupakan lagu dance-pop dengan pengaruh hip-hop yang kuat. Lagu ini mencapai puncak nomor lima di World Digital Song Sales, nomor tiga puluh delapan di Gaon Music chart, dan nomor tiga puluh di K-Pop Hot 100.

Dengan lirik yang mengekspresikan jenis “beast” yang dimilikinya, lagu ini menggambarkan gaya musik favorit Jessi secara apik. Kesuksesan lagu ini juga terlihat dengan masuknya ke tangga lagu di Selandia Baru.

Pilihan Editor: Pisah dengan Agensi Jay Park, Berikut Perjalanan Karier Jessi