Sinopsis Exclusive Fairytale, Drama Persahabatan Jun SEVENTEEN dan Zhang Miao Yi yang Tak Pernah Putus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Exclusive Fairytale adalah drama China (drachin) terbaru yang dirilis mulai 27 Juli 2023. Drama ini menjadi karya debut dari anggota boy grup asal Korea Selatan SEVENTEEN, Jun. Dalam drama ini, Jun SEVENTEEN akan beradu akting dengan Zhang Miao Yi sebagai sahabat sekaligus teman masa kecilnya.

Drama China ini diarahkan oleh sutradara Gong Yu Shi yang sebelumnya sukses menggarap drama A Small Love Letter yang tayang perdana pada 2019 lalu. Exclusive Fairytale juga merupakan drama adaptasi dari novel karya Yi Jin yang berjudul Once We Come Across Love. Drachin ini akan rilis di platform streaming online, iQIYI, dan dapat disaksikan secara legal dengan subtitle Indonesia.

Bagaimana alur cerita dari drama debut Jun SEVENTEEN tersebut? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis Exclusive Fairytale berikut ini.



Sinopsis Exclusive Fairytale

Drama China adaptasi dari novel Once We Come Across Love, Exclusive Fairytale, mengangkat kisah persahabatan dari dua teman masa kecil, yakni Ling Chao (Jun SEVENTEEN) dan Xiao Tu (Zhang Miao Yi). Keduanya melakukan perjalanan melalui masa muda dengan berbagi pengalaman dalam kesedihan dan kegembiraan bersama..

Cerita Exclusive Fairytale dimulai ketika Ling Chao kecil menyadari jika ibunya lebih menyukai anak perempuan. Secara kebetulan, keluarga tetangga mereka memiliki seorang putri bernama Xiao Tu yang seumuran dengan Ling Chao. Akhirnya, mereka sering bermain bersama dan Xiao Tu pun dianggap seperti saudara sendiri oleh Ling Chao dan keluarganya.

Meski sudah berteman sejak kecil, namun Xiao Tu dan Ling Chao memiliki hubungan cinta dan benci saat beranjak remaja. Meski begitu, dengan bantuan dari orangtuanya, mereka selalu bersama sejak TK, SD, SMP, dan SMA. Keduanya juga dikenal sepasang pasangan sahabat yang tidak terpisahkan.

Di sisi lain, kedua teman masa kecil itu juga tumbuh dengan bersaing satu sama lain. Mereka dituntut memiliki kesempurnaan dalam berbagai hal. Ling Chao digambarkan sebagai anak yang cerdas dan memiliki IQ tinggi. Tetapi, di mata ibunya dia tidak cukup baik seperti Xiao Tu.

Karena kekurangan kasih sayang dari ayahnya, Ling Chao pun tumbuh sebagai orang dengan kepribadian sensitif, mandiri, dan dewasa sebelum waktunya. Bahkan, dia hanya memiliki Xiao Tu sebagai temannya. Saat beranjak dewasa, dia juga menyadari tidak bisa melakukan apapun tanpa teman masa kecilnya tersebut.

Selain itu, Ling Chao dan Xiao Tu juga tidak dapat memutuskan hubungan mereka sebanyak apapun keduanya telah mencoba. Namun, hubungan keduanya hampir merenggang saat Xiao Tu merasa memiliki perasaan kepada Yin Zihan (Xiang Ao Bo). Di sisi lain, Ling Chao telah jatuh cinta kepada Xiao Tu meski tak pernah mau mengakui.

Tentang Exclusive Fairytale

- Judul: Exclusive Fairytale

- Judul alternatif lain: Du Jia Tong Hua, The Rabbit Overwhelms the Grass at the Edge, Once We Come Across Love

- Genre: Romantis, Komedi, Remaja, Kehidupan Sekolah, Keluarga, Fantasi

- Type: Drama

- Adaptasi: Novel Once We Come Across Love

- Tanggal rilis: 27 Juli 2023

- Jumlah episode: 24 episode

- Jadwal tayang: Setiap Kamis

- Jaringan tayang: iQiyi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Sutradara: Gong Yu Shi

- Pemeran utama: Jun, Zhang Miao Yi, Xiong Ao Bo, Cheryn Lin

- Bahasa: Mandarin

- Asal Negara: China



Daftar Pemain Exclusive Fairytale

Exclusive Fairytale dibintangi oleh sederet aktor dan aktris populer dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Jun SEVENTEEN atau Wen Hunhui sebagai Ling Chao

- Zhang Miao Yi sebagai Xiao Tu

- Xiong Ao Bo sebagai Yin Zi Han

- Cheryn Lin sebagai Xu Ling Long

- Hao Zhu Yu sebagai Jia Si Wen

- Wu Luo Han sebagai Hao Kai Xing

- Zhao Lu sebagai Jiang Juan Juan

- Chen Yu Feng sebagai Zhou Xing Yu

- Wang Qiang sebagai Liu Jun Xia

- Tan Jia Tai sebagai Zhu Wen Yu

- Cen Ming sebagai Jiang Hu

Pilihan Editor: 10 Drama China Romantis Terbaik, Bikin Ikut Emosional