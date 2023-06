10 Drama China Romantis Terbaik, Bikin Ikut Emosional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama China memiliki kisah seru dengan membawa bintang berbakat yang berhasil populer di seluruh dunia. Beberapa tahun belakangan, drama China tidak kalah populer dengan drama Korea karena selalu menampilkan kisah penuh makna yang menarik untuk disaksikan.

Ketertarikan penonton semakin meningkat, sejak drama China berlatar CEO dengan berbagai genre seperti keluarga, sekolah, persahabatan, hingga fantasi terus tayang di seluruh platform layanan streaming berlangganan. Simak 10 drama China romantis terbaik berikut ini.

1. Meet Yourself

Meet Yourself merupakan drama China romantis rating tertinggi sebesar 8.9 di Mydramalist. Drama ini mengisahkan gadis bernama Xu Hong Dou yang menenangkan diri dengan pergi ke sebuah desa, kemudian menemukan cinta pertamanya bernama Xie Zhi Yao. Keduanya memiliki ketertarikan yang sama hingga bekerja sama untuk mengembangkan desa.

2. Unforgettable Love

Unforgettable Love menceritakan kisah romantis antara CEO dengan karyawan, He Qiao Yan yakni CEO muda, tampan, dan berbakat. Awalnya He Qiao Yan mencari dokter untuk putranya yang bernama Xiao Bao karena seringkali ketakutan untuk bertemu orang bar, kemudian Xiao Bao merasa nyaman dan dekat dengan dokter Qin Yi Yue.

3. Hi Venus

Hi Venus. Foto: MyDramaList.

Hi Venus merupakan drama China terbaru yang romantis mengisahkan dokter anak bernama Ye Shi Lan dan direktur rumah sakit bernama Lu Zhao Xi. Pertemuan keduanya diawali dari kejadian tidak menyenangkan. namun rasa suka dan benih-benih cinta mulai muncul seiring berjalannya waktu.

4. Go Ahead

Go Ahead mengisahkan dua anak laki-laki bernama Ling Xiao dan He Zi Qiu yang dibesarkan oleh Li Haichao yang juga merawat putrinya bernama Li Jian Jian. Ketiga anak itu tumbuh bersama, layaknya sebuah keluarga kandung. Namun ternyata, setelah menyelesaikan sekolah menengah, Li Xiao dan He Zi Qiu harus kembali bersama keluarga mereka yang sebenarnya.

5. The Untamed

The Untamed merupakan drama romantis bergenre fantasi yang sangat populer. Drama ini mengisahkan Wei Wuxian yang hidup kembali dalam tubuh seseorang bernama Mo Xuanyu. Peristiwa buruk di masa lalu, membuat Wei Wuxian berusaha mengungkap berbagai misteri dan kejanggalan yang terjadi atas peristiwa di masa lalu dan masa kini.

6. Our Secret

Our Secret. Foto: MyDramaList,

Our Secret menceritakan kisah Din Xian dan Zho Si Yue yang berteman baik sejak SMA, keduanya memiliki kampus impian masing-masing hingga berusaha keras bersama. Kemudian kecocokan mereka membuatnya memutuskan menjalin hubungan sampai menjadi mahasiswa.

7. Love Designer

Love Designer mengisahkan seorang desainer bernama Zhou Fang, yakni desainer muda yang ditipu oleh mantan pacarnya karena kasus plagiat. Sebab itulah, Zhou Fang berurusan dengan Song Li yakni bos perusahaan e-commerce ternama.

8. You Are My Hero

You Are My Hero merupakan adaptasi dari drama Korea Descendants of the Sun. Drama ini mengisahkan Xing Ke Lei dan Mi Ka yang menjadi sukarelawan untuk bertugas sebagai tim medis dan Special Op Officer, keduanya terjebak di negara yang diambang kehancuran dan berusaha untuk saling menyelamatkan.

9. Falling Into Your Smile

Drama China ini mengisahkan manajer tim ZGDX yang tertarik dengan bakat Tong Yao. Kemudian memutuskan untuk menarik Tong Yao dalam tim dan kisah perjalan asmara keduanya dimulai. Disutradarai oleh Qiu Zhong Wei, drama ini merupakan adaptasi dari novel web oleh penulis Qing Mei dengan judul You Are Beautiful When You Smile. Ceritanya berkisar pada atlet eSports yang menghadapi dilema antara mengejar hubungan romantis atau melanjutkan liga permainan untuk kejuaraan.

10. Le Coup de Foudre

Le Coup de Foudre mengisahkan Zhao Qiao Yi dan Yan Mo yang dekat pada masa SMA karena sesuatu, kemudian hubungan keduanya berantakan. Empat tahun kemudian, Qiao Yi memutuskan untuk memperbaikinya. Namun ternyata Yan Mo telah berpacaran dengan orang lain.

Nah, itu dia 10 drama China romantis terbaik yang bikin baper dan menghibur. Pastikan untuk menontonnya di akhir pekan bersama dengan teman dan keluarga tercinta.

NUR QOMARIYAH

