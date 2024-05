Paling Ditunggu, Young K dan Day6 Sapa Penggemar Indonesia Setelah 5 Tahun di SHI 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik Korea, Saranghaeyo Indonesia (SHI) 2024 telah digelar di Beach City International Stadium, pada Sabtu, 5 Mei 2024. Pada acara musik tahunan itu, idol K-Pop Kang Young Hyun alias Young K menjadi musisi yang paling sibuk. Selain tampil sebagai solois, dia juga tampil sebagai anggota band Day6.

Saat tampil sebagai solois, rapper sekaligus penulis lagu itu mengenakan jas abu-abu dengan kemeja putih, celana jeans, dan dasi hitam. Dia pun membawakan sejumlah lagu solonya, seperti “Natural”, “Playground”, “Babo”, dan “Microphone”.

Diiringi live band, Young K membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu “Waited”. Dia pun langsung meminta para penggemar untuk ikut bernyanyi bersama dengan berkata, “Mana suaranya?”

Young K Akui Sudah Makan Sop Buntut

Setelah menyelesaikan lagu pertamanya, Young K menyempatkan diri untuk menyapa para penggemar. Dia mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali lagi ke Indonesia dan bertemu dengan My Day, sebutan fans Day6. Dia juga menyebutkan makanan Indonesia yang telah dicobanya, mulai dari sop buntut hingga mie goreng. “Sop buntut, soto betawi, mie goreng, mie ayam, nasi goreng, mie goreng. Itu yang saya makan,” ucapnya sambil tertawa.

Setelah itu, dia pun melanjutkan penampilannya dengan membawakan empat lagu terbaiknya. Aksi panggung idola berusia 30 tahun itu ditutup dengan dengan lagu “Best Song”.

Acara Saranghaeyo Indonesia 2024 itu diakhiri dengan penampilan band Day6 sebagai pengisi acara pamungkasnya. Panggung utama pun ditutup tirai putih raksasa untuk mempersiapkan kedatangan sang artis ke atas panggung.

Sembari menunggu waktu, dua layar besar di sisi kanan dan kiri panggung memutar sejumlah video musik Day6. Mulai dari “Welcome To The Show”, “Happy”, hingga “You Were Beautiful”. Penonton pun secara spontan bernyanyi bersama-sama.

Day6 saat tampil di Saranghaeyo Indonesia, Ancol, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Jerit Histeris My Day Saat Bayangan Day6 Muncul

Setelah persiapan di panggung selesai, berbagai lampu sorot diarahkan ke arah panggung dan menampilkan bayangan para personel Day6 di balik alat musiknya masing-masing. Seketika, gemuruh sorak gembira penonton menggema memenuhi ruangan.

Penampilan Day6 dimulai dengan dimainkannya bagian intro dari lagu “Welcome To The Show”. Saat lirik sampai pada kata “Welcome to the show”, tirai putih raksasa yang sebelumnya menjadi penghalang panggung dan penonton pun dijatuhkan. Hal tersebut menambah antusiasme My Day yang hadir.

Setelah lagu pertama selesai dimainkan, para anggota Day6 pun menyapa penggemar dan memperkenalkan diri. Mereka juga mengungkapkan rasa rindunya kepada Myday Indonesia.

“Kami kangen kalian,” kata Wonpil menyapa.

Leader sekaligus gitaris Day6, Sungjin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan penggemar Indonesia yang luar biasa, meski terakhir kali ke Tanah Air pada 2019 lalu.

“Sudah lama tidak ke Indonesia, tapi tetap menyambut kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih banyak,” ucap Sungjin sebelum melanjutkan penampilannya.

Total sekitar sepuluh lagu dibawakan Day6 untuk menghibur penonton yang hadir. Beberapa lagu tersebut adalah “Happy”, “Shoot Me”, “You Were Beautiful” hingga “Love Me or Leave Me”.

Sepanjang penampilan Day6 itu, para penonton ikut bernyanyi dari awal hingga akhir lagu. Beach City International Stadium disulap bak bilik karaoke oleh penggemar band beranggotakan empat orang itu, yakni Sungjin, YoungK, Wonpil, dan Dowoon.

Lagu “Best Part” pun dipilih sebagai lagu pamungkas sebelum Day6 resmi turun panggung. Confetti dan kembang api dalam ruangan pun memeriahkan akhir pertunjukan dari festival musik Korea tersebut.

