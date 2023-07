Ahn Bo Hyun Turunkan Berat Badan 8 Kg Demi Drama See You in My 19th Life

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Episoe akhir drama See You in My 19th Life tayang pada Minggu 23 Juli 2023. Drama roman fantasi dari Webtoon ini diperankan oleh Ahn Bo Hyun dan Shin Hye Sun. Keduanya mengungkapkan hal berkesan selama syuting serta persiapan yang dilakukan.

Shin Hye Sun sebagai Ban Ji Eum, seorang wanita yang telah bereinkarnasi berulang kali selama hampir seribu tahun dan mengingat semua kehidupan masa lalunya. Setelah kehidupannya yang ke-18 secara tragis terpotong, Ban Ji Eum memutuskan bahwa dalam kehidupannya yang ke-19, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menemukan seorang pria bernama Moon Seo Ha, yang diperankan Ahn Bo Hyun, yang dia temui di kehidupannya yang ke-18.

Ahn Bo Hyun mengubah penampilan fisik Baca Juga: Sinopsis The Killing Vote, Drakor Thriller Terbaru yang Dibintangi Lim Ji Yeon

Ahn Bo Hyun mengungkapkan bahwa dia memprioritaskan untuk menyeleraskan diri dengan karakternya Mun So Ha, karena ini diadaptasi dari Webtoon. "Saya mencoba untuk memahami karakter Mun Seo Ha, seperti sifat dan emosi khususnya," ujarnya

Selain itu, menrut Bo Hyun karena karakter Mun Seo Ha memiliki citra yang kuat, dia ingin menunjukkan sisi baru dari dirinya kepada penonton. "(Saya) kehilangan berat badan sekitar 8 kilogram. Saya juga mengubah gaya rambut dan mencoba mengubah sifat fisik lainnya pada diri saya sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Penyanyi dan Aktor Korea Chung Lim Meninggal pada Usia 37 Tahun

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah menjalani proses syuting yang panjang selama bulan dia memberikan apresiasi kepada para aktor lainnya, dan sutradara Lee Na Jeong serta penonton dan penggemar webtoon aslinya. Dia juga dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal pada karakternya Moon Seo Ha. “Sekarang, aku akan membiarkan Seo Ha pergi juga. Seo Ha, selamat tinggal, dan berbahagialah,” tambahnya.

Ketika ditanya apa yang dia anggap sebagai adegan yang paling berkesan dari drama See You in My 19th Life, Ahn Bo Hyun menjawab, “Ada lebih banyak adegan di bawah air daripada yang saya harapkan, tetapi mereka terlihat sangat melamun dalam drama, jadi saya mengingatnya secara khusus. Menurutku adegan yang meninggalkan kesan terbesar bagiku adalah adegan taman hiburan di mana Ban Ji Eum dan Moon Seo Ha bersatu kembali.”

SOOMPI | ALLKPOP

Pilihan editor: 5 Fakta Menarik Drama See You in My 19th Life, Dibintangi Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun