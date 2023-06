5 Fakta Menarik Drama See You in My 19th Life, Dibintangi Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bertajuk See You in My 19th Life akan tayang pada 17 Juni 2023, setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 KST di tvN dan 19.10 WIB di Netflix. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama ini ditulis oleh Lee Hey dan disutradarai oleh Lee Na Jung.

See You in My 19th Life memiliki 12 episode yang akan membawa beragam bintang populer seperti Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yun Kyung, dan Ahn Dong Gu. Drama bergenre romance fantasi ini memang telah dinantikan publik. Sambil menunggu dramanya tayang, ketahui 5 fakta menarik drama See You in My 19th Life di bawah ini.

1. Diadaptasi dari Webtoon Populer

See You in My 19th Life merupakan drama Korea terbaru yang diadaptasi dari webtoon Naver populer yang ditulis oleh Lee Hey. Webtoon populer ini telah diterjemahkan dalam lima bahasa yakni Inggris, Jepang, Indonesia, Thailand, Spanyol, dan Jerman.

Sinopsis drama See You in My 19th Life yakni mengisahkan seorang wanita yang melakukan reinkarnasi berulang kali selama hampir 100 tahun. Meski Ban Ji Eum telah hidup berkali-kali, dia selalu hidup dengan tekun. Selain itu, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat kembali kenangan dari semua kehidupan masa lalunya. Ban Ji Eum benci mengingat semua masa lalu di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia menghadapi akhir hidupnya, dia berharap bahwa dia tidak akan pernah dilahirkan kembali dan tidak akan pernah mengingat masa lalunya.

Dalam kehidupannya yang ke-18, dia terlahir sebagai Yoon Joo Won dan ketika dia berusia 12 tahun dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Moon Seo Ha. Mereka menjadi sangat akrab pada masa kehidupan tersebut.

Kemudian, pada kehidupannya yang ke-19 sosok wanita yang bernama Ban Ji Eum memutuskan untuk menemui seorang pria bernama Moon Seo Ha dari kehidupan ke-18. Awalnya berjalan lancar, namun akhirnya ia menyadari bahwa lawannya adalah dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya.

2. Shin Hye Sun Berperan Sebagai Ban Ji Eum dan Yoon Joo Won

Shin Hye Sun berperan sebagai Ban Ji Eum dalam abad ke-19 dan Yoon Joo Won dalam abad ke-18, yakni sosok wanita yang berulang kali reinkarnasi hanya demi bertemu dengan Moon Seo Ha. Memori yang masih bisa mengingat segala kehidupan di masa lalu, membuat Ban Ji Eum berusaha keras untuk dapat memutar waktu dan hidup bahagia di masa lalu.

3. Ahn Bo Hyun Berperan Sebagai Moon Seo Ha

Ahn Bo Hyun berperan sebagai Moon Seo Ha yakni putra keluarga chaebol generasi kedua yang perfeksionis dan lembut. Sosoknya yang terlihat sempurna ternyata memiliki trauma mendalam, akibat kecelakaan mobil yang dialaminya bersama dengan cinta pertamanya saat pergi ke taman hiburan di usia 9 tahun.

4. Ha Yun Kyung Berperan Sebagai Yoon Cho Won

Ha Yun Kyung berperan sebagai Yoon Cho Won yakni adik perempuan Yoon Joo Won. Semenjak sang kakak meninggal dunia, Yoon Cho Won hanya bisa berusaha keras dalam menjalani hidup dengan ceria dan bersemangat.

5. Ahn Dong Gu Berperan Sebagai Han Do Yoon

Ahn Dong Gu berperan sebagai Han Do Yoon yakni teman masa kecil sekaligus sekretaris Moon Seo Ha yang bersahabat sejak sekolah. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, namun keduanya memiliki kedekatan yang abadi.

Nah, itu dia 5 fakta menarik drama See You in My 19th Life yang dibintangi She Hye Sun dan Ahn Bo Hyun.

Nur Qomariyah

