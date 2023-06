Drama See You In My 19th Life Dikritik Penonton Iran karena Dinilai Lakukan Distorsi Sejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea See You in My 19th Life menuai kritik dari penonton Iran akibat kesalahan dalam salah satu adegannya yang dianggap mendistorsi sejarah negara Timur Tengah tersebut. Mengutip dari Sportskeeda dan Allkpop, drama yang tayang di Netflix itu menyebut penemu alkohol berasal dari Arab, padahal berdasarkan sejarah alkohol pertama kali ditemukan di Iran.

Netizen mengungkapkan kemarahan mereka terhadap See You in My 19th Life setelah tokoh utama yang diperankan oleh Shin Hye Sun menceritakan kehidupan keempatnya sebagai laki-laki Arab yang menemukan arak. "Zakaria Razi merupakan orang Iran, bukan Arab, dan alkohol pertama kali ditemukan di Iran. Ini merupakan distorsi sejarah dan menyinggung orang Iran. Tolong perhatikan ini," tulis @Sayena_min di unggahan Netflix Korea.

Protes Netizen ke Netflix Terkait Sejarah Penemuan Alkohol di Drama See You in My 19th Life

Tak hanya itu, netizen juga berharap Netflix Korea dapat memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. "Saya keberatan (karena) alkohol ditemukan oleh ilmuwan Iran dan Anda memperkenalkannya sebagai minuman dari Arab pada film. Ini diartikan sebagai pencurian. Pilih berhentikan penayangan serial atau buat pernyataan soal ini," kata @kimraoon_of, dikutip dari Sportskeeda.

See You in My 19th Life. Foto: IMDB

Sementara itu, dikutip dari Allkpop, alkohol pertama kali ditemukan oleh Abu Bakar al-Razi atau Abu Bakar Mohammad bin Zakaria Razi yang merupakan ilmuan dari Iran. Hasil penemuannya ini berasal dari distilasi anggur dan dinamakan sebagai alkohol. Kemudian, 'arak' juga dikenal sebagai minumal ikonik yang berasal dari Iran.

Drama See You in My 19th Life Ceritakan Kehidupan Masa Lampau

Drama hasil adaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama ini menceritakan tentang tokoh utama, yaitu Ban Ji Eum yang bisa mengingat kehidupannya di masa lampau. Pada episode terbaru, Ban Ji Eum ditanya mengenai kemampuan bahasa yang ia miliki, salah satunya Arab. Kemudian, drama tersebut memperlihatkan kehidupan keempatnya yang bereinkarnasi sebagai laki-laki Arab penemu arak.

Sementara itu, See You in My 19th Life diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris Korea Selatan, yaitu Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, Ahn Dong Goo, dan lain sebagainya.

GABRIELLA AMANDA | SPORTSKEEDA | ALLKPOP

