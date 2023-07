Bukan V BTS, Video Musik Terbaru NewJeans Dibintangi Jung Ho Yeon dan Tony Leung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans merilis video musik resmi mereka untuk “Cool With You,” yang pertama dari tiga judul lagu dari mini album mendatang mereka “Get Up”, pada Kamis 20 Juli 2023 tengah malam waktu Korea Selatan.

Seperti hit mereka sebelumnya "Ditto", "Cool With You" memiliki video musik "side A" dan "side B"—dan video musik "side B" juga menyertakan lagu baru "Get Up". Baik video musik “Cool With You” dibintangi oleh aktris “Squid Game” Jung Ho Yeon, seperti yang dikabarkan sebelumnya, dan video musik “side B” juga menampilkan cameo oleh aktor veteran Tony Leung.

Jung Ho Yeon dalam video musik NewJeans “Cool With You" dan "Get Up" side B. (Tangkapan layar kanal Youtube/Hybe Labels)

Dalam video musik yang disutradarai oleh Shin Wooseok, Jung Ho Yeon terlihat menghabiskan hari yang menyenangkan bersama pacarnya sampai akhirnya terjadi perubahan, setelah kemunculan tiba-tiba Leung, yang tampaknya menunjukkan bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Seluruh adegan diselingi adegan dansa NewJeans, yang membawakan dua lagu berturut-turut dengan pakaian serba putih, dan juga berbagi momen penuh semangat dengan Ho Yeon.

Jung Ho Yeon, dikenal karena perannya dalam Squid Game Netflix, dan baru-baru ini juga muncul dalam video musik dengan The Weeknd. Sementara Tony Leung, adalah seorang ikon dalam bisnis hiburan Asia, paling dikenal karena peran utamanya dalam sejumlah film yang disutradarai oleh Wong Kar-Wai termasuk In The Mood For Love, dan Chungking Express. Aktor Hong Kong itu baru-baru ini juga membintangi blockbuster Marvel, Shang-Chi.

Video musik NewJeans “Cool With You" dan "Get Up" side B. (Tangkapan layar kanal Youtube/Hybe Labels)

V BTS dan Jung Ho Yeon sempat dikabarkan menjadi model video musik NewJeans

Sebelumnya pada 17 Juli, agensi NewJeans ADOR mengumumkan video musik girl grup mendatang untuk “Cool With You” akan memiliki dua versi dan menampilkan dua bintang global yang tidak terduga.”

Sejak itu, spekulasi mulai menyebar secara online bahwa V BTS dan Jung Ho Yeon adalah dua bintang yang dipertanyakan setelah saksi mata membagikan secara online bahwa mereka telah melihat kedua bintang tersebut mengunjungi sebuah restoran di Madrid, Spanyol selama tiga hari berturut-turut, diduga sedang syuting untuk video musik. "Kami tidak dapat mengonfirmasinya,” bunyi pernyataan agensi NewJeans ADOR menanggapi rumor itu.

Video musik untuk “Cool With You,” salah satu dari tiga judul lagu dari mini album mendatang NewJeans “Get Up” akan dirilis pada 20 Juli. Sementara itu, dua judul lagu NewJeans lainnya akan dirilis bersamaan dengan mini album lainnya pada 21 Juli.

SOOMPI | NYLON

