Gong Hyo Jin akan Jadi Model Video Musik Debut Jo Jung Suk

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Hyo Jin dan Jo Jung Suk akan reuni dalam proyek terbaru. Gong Hyo Jin akan menjadi model video musik Jo Jung Suk yang akan debut sebagai penyanyi melalui acara baru A-List to Playlist di Netflix.

STARNEWS melaporkan pada Rabu, 20 Maret 2024 bahwa Gong Hyo Jin akan membintangi video klip debut Jo Jung Suk sebagai pemeran utama perempuan. Agensi Gong Hyo Jin, Management SOOP telah mengkonfirmasi kabar tersebut.

“Memang benar bahwa Gong Hyo Jin akan muncul dalam video musik debut Jo Jung Suk. Rincian lebih lanjut akan diungkapkan melalui program ini," kata Management SOOP.

Jo Jung Suk Debut sebagai Penyanyi Lewat Acara A-List to Playlist

Aktor Jo Jung Suk akan memulai debutnya sebagai penyanyi melalui acara Netflix baru berjudul A-List to Playlist. Proyek ini memang ditujukan untuk mendebutkan aktor 43 tahun itu sebagai penyanyi. Dengan pengalaman akting selama 20 tahun, Jo Jung Suk juga memiliki hasrat terhadap musik dan impian menjadi penyanyi-penulis lagu.

Rekan aktor Jo Jung Suk dan teman dekat Jung Sang Hoon akan berperan sebagai CEO sebuah agensi hiburan sementara Moon Sang Hoon akan membantu Jo Jung Suk debut sebagai penyanyi. Chemistry yang sempurna namun kacau di antara ketiganya diperkirakan akan memberikan penonton tawa yang menyenangkan.

Sutradara produksi atau PD Yang Jung Woo dari serial New Journey to the West, Youth Over Flowers, dan The Dictionary Of Useless Knowledge akan berkolaborasi dengan Jo Jung Suk dan Jung Sang Hoon untuk pertama kalinya dalam delapan tahun sejak Youth Over Flowers: Iceland.

Gong Hyo Jin dan Jo Jung Suk Pernah Bintangi Don’t Dare to Dream dan Hit-and-Run Squad

Gong Hyo Jin dan Jo Jung Suk sebelumnya telah menunjukkan chemistry mereka dalam drama hit pada 2016 Don't Dare to Dream dan film penuh aksi Hit-and-Run Squad (2019).

Kemunculan Gong Hyo Jin dalam video musik semakin bermakna karena ini merupakan penampilan pertamanya setelah 21 tahun sejak video musik Lee Soo Young dan Yoon Geon pada 2003.

