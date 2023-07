V BTS dan Jung Ho Yeon Diduga akan Bintangi Video Musik NewJeans Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS dan Jung Ho Yeon dilaporkan akan membintangi video musik NewJeans yang akan datang. Agensi NewJeans, ADOR telah memberikan tanggapannya mengenai kabar tersebut.



Awal Dugaan V BTS dan Jung Ho Yeon Muncul di Video Musik NewJeans

Dugaan mengenai kemunculan V BTS dan Jung Ho Yeon dalam video musik NewJeans mulai berhembus setelah ADOR membagikan informasi mengenai lagu baru, Cool with You pada Senin, 17 Juli 2023. "(Cool with You) Diproduksi dalam dua bagian, A dan B. Dua bintang global yang mengejutkan dan tak terduga muncul," kata ADOR saat itu.

Kemudian spekulasi mulai menyebar secara online bahwa V BTS dan Jung Ho Yeon adalah dua bintang global yang dimaksud ADOR. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan seorang saksi mata menceritakan bahwa dia telah melihat V dan Jung Ho Yeon mengunjungi sebuah restoran di Madrid, Spanyol selama tiga hari berturut-turut. Kebersamaan keduanya itu diduga saat sedang syuting video musik NewJeans.

NewJeans. Wikipedia

Tanggapan Agensi NewJeans Soal Rumor Kemunculan V BTS dan Jung Ho Yeon di Video Musik

Menanggapi rumor tersebut, agensi NewJeans, ADOR memberikan komentar singkat. “Kami tidak dapat mengonfirmasinya," kata ADOR.

Sementara, video musik Cool with You menjadi salah satu dari tiga judul lagu dari mini album mendatang NewJeans bertajuk Get Up, yang akan dirilis pada Kamis, 20 Juli 2023. Sementara itu, dua judul lagu NewJeans lainnya akan dirilis bersamaan dengan mini album lainnya pada Jumat, 21 Juli 2023.

NewJeans meruapakan grup idola K-pop yang dibentuk ADOR, anak perusahaan HYBE Corporation. Grup itu beranggota Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein. Walaupun grup baru, NewJeans sudah berhasil memenangi Best New Artist di Melon Music Awards 2022. Tak hanya itu, NewJeans juga mendapat kategori Digital Song Bosang dalam Golden Disc Awards 2023 melalui lagu Attention.

SOOMPI | XPORTS NEWS

