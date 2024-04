Tony Leung Gondol Best Actor di Hong Kong Film Awards, Apa Perannya di The Goldfinger?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari Minggu, 14 April 2024), Hong Kong Film Awards ke-42 berlangsung di Pusat Kebudayaan Hong Kong di Tsim Sha Tsui, dan pemenang terbesar malam itu adalah The Goldfinger. Termasuk aktor kawakan Tony Leung.

Drama kejahatan tersebut, yang menandai reuni layar lebar dari legenda akting Tony Leung dan Andy Lau, meraih enam penghargaan di acara tersebut termasuk Aktor Terbaik untuk Tony Leung yang bersinar.

Dengan kemenangan ini, Leung kini telah memenangkan Aktor Terbaik enam kali di Penghargaan Film Hong Kong; kemenangan sebelumnya adalah untuk Happy Together tahun 1998, In The Mood For Love tahun 2001, Infernal Affairs tahun 2003, 2046 tahun 2005, dan The Grandmaster tahun 2014.

Menerima penghargaan atas namanya adalah istrinya, Carina Lau. Meskipun tidak hadir dalam acara tersebut, Leung berhasil merekam pidato penerimaan melalui video di mana ia berterima kasih kepada para penggemar yang telah mendukungnya selama lebih dari 40 tahun.

Difilmkan di era 1980-an, The Goldfinger menceritakan kisah Henry Ching (Tony Leung), ketua konglomerat Hong Kong yang meragukan moralitasnya, dan Lau Kai-yuen (Lau), penyelidik utama Komisi Independen Melawan Korupsi yang menyelidiki Ching.

Selain Aktor Terbaik, The Goldfinger juga memenangkan Sinematografi Terbaik, Tata Artistik Terbaik, Desain Kostum dan Tata Rias Terbaik, Efek Visual Terbaik, dan Tata Suara Terbaik.

Penghargaan untuk Film Terbaik diberikan kepada komedi kejahatan A Guilty Conscience yang dibintangi oleh komedian Dayo Wong dan aktris-model Louise Wong. Film tersebut, yang menceritakan kisah seorang pengacara yang berusaha membersihkan nama seorang wanita yang dituduh membunuh putrinya, merupakan hit di box office – menghasilkan lebih dari HK$114.200.000 (S$19,8 juta) dan menjadi film Tiongkok dengan pendapatan tertinggi di Hong Kong.

Daftar Pemenang Hong Kong Film Awards 2024

Mengutip laman Deadline, berikut adalah daftar lengkap para pemenang dalam Hong Kong Film Awards 2024:

Best Film: A Guilty Conscience

Best Director: Soi Cheang – Mad Fate

Best Screenplay: Yau Nai Hoi, Melvin Li – Mad Fate

Best Actor: Tony Leung – The Goldfinger

Best Actress: Jennifer Yu – In Broad Daylight

Best Supporting Actor: David Chiang – In Broad Daylight

Best Supporting Actress: Rachel Leung – In Broad Daylight

Best New Performer: Yoyo Tse – Fly Me To The Moon

Best New Director: Nick Cheuk – Time Still Turns The Pages

Best Cinematography: Anthony Pun – The Goldfinger

Best Film Editing: Allen Leung, David Richardson – Mad Fate

Best Art Direction: Eric Lam – The Goldfinger

Best Costume and Makeup Design: Man Lim Chung – The Goldfinger

Best Action Choreography: Tung Wai – Bursting Point

Best Original Film Score: Teddy Robin, Day Tai – Band Four

Best Original Film Song: A Lyricist Wannabe – The Lyricist Wannabe

Composer and vocal artist: Tse Nga Yi

Lyricist: Wong Yee Lam

Best Sound Design: Nopawat Likitwong – The Goldfinger

Best Visual Effects: Lik Wong, Benson Poon – The Goldfinger

Best Asian Chinese Language Film: The Pig, The Snake, And The Pigeon

Lifetime Achievement Award: Sammo Hung

Professional Achievement Award: Tong Ping

