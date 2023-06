Profil Simon Cowell, Juri Senior America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Simon Cowell tergolong juri senior di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Tapi, baru-baru ini, namanya dibicarakan untuk diganti dengan juri lain. Pemirsa America's Got Talent memandang Simon Cowell telah menjadi juri lembek, dikutip dari Daily Express US.

Merujuk Reddit, pemirsa mengatakan, setelah Cowell menggantikan Howard Stern yang terkenal pada 2015, America's Got Talent dinilai menjemukan. Nama Howard Stern kembali dibicarakan untuk kembali ke America's Got Talent menggantikan Simon Cowell.

Profil Simon Cowell

Sebagai produser musik dan juri acara pencarian bakat terkenal, Simon Cowell telah menyeleksi banyak talenta dan membangun reputasi dalam industri hiburan.

Mengutip IMDb, Simon Cowell lahir di Lambeth, London pada 7 Oktober 1959. Nama lengkapnya, Simon Phillip Cowell, ia dibesarkan di Elstree, Hertfordshire. Simon putra dari Julie Cowell seorang penari balet dan Eric Selig Phillip Cowell, eksekutif industri musik. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Cowell memulai kariernya di industri musik sebagai eksekutif rekaman di EMI Music Publishing.

Dia bekerja sebagai produser rekaman, pencari bakat dan konsultan di industri musik sebelum menjadi juri dalam acara televisi Inggris, Pop Idol (2001). Adapun acara serupa itu di Amerika Serikat, American Idol (2002). Bermula dari dua ajang itu, nama Simon Cowell makin terkenal di seluruh dunia. Simon memainkan peran penting dalam acara tersebut dengan gayaberkomentar yang tajam. Sikap itu membuat dia menjadi juri yang paling diingat.

Mengutip Britannica, pada 2004, kompetisi pencarian bakat, The X Factor mulai ditayangkan di televisi Inggris, Simon Cowell juga salah satu jurinya. Pada 2006, ia juga menjadi produser eksekutif untuk tiga acara baru di Amerika, yaitu American Inventor (2006-2008), kompetisi yang menjanjikan kontrak produksi senilai satu juta dolar untuk pemenangnya. Setelah itu, ia menjadi juri untuk berbagai ajang, yaitu America's Got Talent dan Celebrity Duets.

Ia pernah menjadi produser eksekutif Grease Is the Word, reality show untuk menemukan bintang berikutnya. Ia juga meresmikan acara Britain's Got Talent, Cowell juga menjadi juri acara itu.

