Mengenal Howard Stern yang Diusulkan Menggantikan Simon Cowell menjadi Juri America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemirsa America's Got Talent memandang Simon Cowell telah menjadi juri lembek, dikutip dari Daily Express US. Merujuk Reddit, pemirsa mengatakan, setelah Cowell menggantikan Howard Stern yang terkenal pada 2015, America's Got Talent dinilai menjemukan. Nama Howard Stern kembali dibicarakan untuk kembali ke America's Got Talent menggantikan Simon Cowell.

Siapa Howard Stern?

Howard Stern tokoh industri hiburan Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai host radio, komedian, penulis, dan produser. Pria kelahiran 12 Januari 1954 ini terkenal karena gaya penyiarannya yang kontroversial dan provokatif.

Melngutip IMDb, Howard Allan Stern memulai kariernya sebagai penyiar radio pada 1976. Ia cepat menjadi terkenal di wilayah New York dengan gaya penyiaran yang dinilai tidak umum. Pada 1986, dia meluncurkan acara radio pagi di stasiun radio WXRK yang dikenal sebagai The Howard Stern Show.

Stern juga mewawancarai selebriti secara provokatif menggunakan kalimat yang kasar dan membahas berbagai topik yang tabu. Meskipun sering dikritik, Stern tetap memiliki penggemar. Cara berkelakar atau humor yang diucapkan Stern pun sering dikritik.

Mengutip Britannica, Stern pernah bekerja di stasiun radio sekolah saat kuliah di Universitas Boston dan lulus pada 1976. Setelah melakukan beberapa pekerjaan di Hartford, Connecticut, Detroit, dan Michigan, dia pindah ke Washington D.C. dan bekerja dengan Robin Quivers.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Stern juga pernah menulis buku terlaris Private Parts (1993) buku otobiografi. Adapun buku Miss America (1995), dia memberikan pendapatnya tentang berbagai topik. Pada 1997, Stern membintangi film yang diadaptasi dari Private Parts dan berperan sebagai dirinya yang meraih kesuksesan komersial. Setelah film itu, Stern menjabat sebagai produser eksekutif komedi situasi atau sitkom televisi Son of the Beach pada 2000 hingga 2002. Ia menjadi juri di America's Got Talent sejak tahun 2012 hingga 2015.

Howard Stern telah menerima penghargaan selama kariernya, termasuk sebelas penghargaan NAB Marconi Radio Award untuk Penyiar Terbaik Nasional dan Penghargaan Hall of Fame Penyiar Radio pada 2012.

Pilihan Editor: Trending di YouTube, Putri Ariani Bawakan Bohemian Rhapsody dengan Cara Berbeda