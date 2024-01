2 Wanita Susul Paula Abdul Gugat Produser American Idol atas Pelecehan Seksual

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Produser American Idol dan So You Think You Can Dance, Nigel Lythgoe menghadapi tuntutan pelecehan seksual baru, beberapa hari setelah digugat oleh Paula Abdul. Pria 74 tahun itu dilaporkan oleh dua kontestan All American Girl, sebuah acara kompetisi yang ditayangkan di ABC pada 2003.

Menurut dokumen pengadilan, Nigel Lythgoe dituduh melakukan kelalaian, penyerangan atau penganiayaan seksual, pelecehan seksual, kekerasan gender, dan penderitaan emosional yang disengaja. Kedua wanita berinisial KG dan KL tersebut mengajukan gugatan terhadap Nigel Lythgoe dan perusahaan produksi ke Pengadilan Tinggi California, Los Angeles pada Seasa, 2 Januari 2024.



Dugaan Pelecehan Seksual Nigel Lythgoe

Nigel Lythgoe dituduh mebawa KG dan KL ke rumahnya di Los Angeles setelah pesta penutupan acara dan melakukan rayuan seksual terhadap mereka berdua. Mereka menuduh bahwa Nigel Lythgoe menarik sweternya hingga menutupi kepalanya dan mencoba untuk menciumnya.

Gugatan tersebut juga menuduh Nigel Lythgoe sering berinteraksi dengan para kontestan. "Pada satu kesempatan tergugat berjalan di sekitar lokasi syuting dan ruang ganti serta secara terbuka menepuk dan meraba tubuh penggugat dan kontestan lainnya saat mereka mengenakan kostum tari," demikian isi gugatannya.

Kedua wanita mengklaim bahwa orang-orang di sekitar yang mengetahui kejadian tersebut mengabaikannya. "Karyawan, kontraktor, perwakilan, dan agen melihat hal ini terjadi namun tidak bertindak dengan cara apa pun untuk mengutuk tindakan tersebut atau mencegahnya terjadi lagi," katanya.



Mantan juri American Idol, Paula Abdul mengaku pernah mengalami pelecehan seksual oleh Nigel Lythgoe. Dalam gugatannya yang diajukan pada Jumat, 29 Desember 2023. Penyanyi dan penari 61 tahun itu menuduh Nigel Lythgoe melakukan pelecehan seksual terhadapnya dua kali, selama awal musim American Idol dan So You Think You Can Dance. Paula Abdul juga menuduhnya melakukan pelecehan seksual terhadap asistennya.

Lythgoe membantah klaim tersebut dalam sebuah pernyataan kepada TMZ. "Saya ingin memperjelas: bukan hanya itu salah, tapi juga sangat menyinggung saya dan semua yang saya perjuangkan. Saya tidak bisa berpura-pura mengerti mengapa dia mengajukan tuntutan hukum yang dia tahu itu tidak benar, " katanya. "Tetapi saya berjanji akan melawan noda mengerikan ini dengan segala yang saya miliki."

