Kaleidoskop 2023: Wajah Baru Selebritas Putri Ariani hingga Jargon Viral Abigail Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet selebriti bersinar pada 2023, bahkan sosok yang awalnya tak dikenal menjadi viral. Salah satu selebriti Indonesia, yakni Putri Ariani berhasil menyabet juara keempat pada America's Got Talent 2023. Bakatnya dalam menyanyi pun dipuji masyarakat Indonesia hingga lagu ciptaannya berjudul Loneliness pun turut naik.

Selain Putri Ariani, sosok viral lainnya yakni Gege atau Abigail Manurung karena istilah 'bercyanda' yang dipopularkannya. Simak deretan kaleidoskop selebriti hingga sosok viral sepanjang 2023 berikut.

1. Putri Ariani

Putri Ariani dikenal sebagai penyanyi asal Indonesia yang mengikuti kompetisi unjuk bakat di America's Got Talent. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Putri berhasil meraih juara keempat America's Got Talent 2023.

Penampilan Putri Ariani sejak babak audisi, live show, final, hingga result show berhasil menarik perhatian. Tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga penonton luar negeri. Aksi panggung Putri Ariani di America's Got Talent 2023 selalu viral dan menjadi trending topic setelah memperoleh golden button dari Simon Cowell.

Saat tampil, Putri Ariani berduet dengan Leona Lewis di panggung result show America's Got Talent 2023. Keduanya membawakan lagu Run sambil diiringi alunan piano dari Putri Ariani. Penyanyi asal Indonesia ini pun bersyukur atas kesempatan bisa berkompetisi di musim ke-18 ajang pencarian bakat tebesar di Amerika itu dan bersaing dengan para kontestan berbakat dari seluruh dunia.

"Alhamdulillah... @agt @simoncowell @sofiavergara @terrycrews , Heidiklum @howiemandel adalah perjalanan yang luar biasa. Ini adalah awal baru bagi saya," tulis Putri Ariani di Instagram pada Kamis, 28 September 2023.

Total ada 11 peserta yang bersaing di Final America's Got Talent 2023. Pembaca acara Terry Crews mengundang seluruh peserta naik ke atas panggung dan diumumkanlah lima besar. Secara berurutan mereka adalah Adrian Stoica and Hurricane, Anna DeGuzman, Murmuration, Putri Ariani, dan Ramadhani Brothers. Dengan begitu Adrian Stoica and Hurricane menang sebagai juara pertama America's Got Talent 2023, sedangkan Putri Ariani berada di posisi keempat.

Abigail Manurung. Instagram

2. Abigail Manurung

Abigail Manurung merupakan mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang viral karena gaya bicaranya yang unik, terutama saat dirinya menyebut kata 'bercyanda' dalam konten Danang Giri Sadewa melalui TikTok. Akhirnya, pada pertengahan 2023 lalu, kosa kata 'bercyanda' viral di kalangan warganet Indonesia.

Mulanya, Danang melakukan wawancara kepada sejumlah mahasiswa baru UGM di masa pengenalan mahasiswa baru. Danang mendatangi dua mahasiswa, salah satunya Abigail yang merupakan mahasiswa baru Psikologi. Di tengah wawancara, Abigail mengatakan 'bercyanda' dengan nada yang unik dan khas sehingga beberapa bulan terakhir, warganet menirukan gaya bicara Abigail ketika menyebut kata 'bercyanda'.

Salah satu acara stasiun TV Lapor Pak juga sempat mengundang Abigail sebagai bintang tamu di acara tersebut. Selain diundang ke acara TV, kata 'bercyanda' juga menjadi salah satu sound yang berseliweran di berbagai media sosial, terutama TikTok yang membuat Abigail semakin viral.

Bahkan, Abigail juga masuk acara Indonesia Trending Awards 2023 yang berlangsung pada Kamis, 21 Desember lalu. Dirinya berhasil menyabet piala penghargaan untuk kategori Jargon of The Year.

3. Rafael Tan

Rafael Tan dikenal sebagai mantan personil boy group Indonesia, SMASH, yang sepanjang 2023 namanya viral karena makanan seblak.

Pada 8 Juli 2023, Rafael menjadi salah satu yang hadir di fan meeting aktris drama Korea, Seol In Ah, di acara Marhen.J Land, Senayan, Jakarta.

Saat sesi tanya jawab dengan penggemar yang sudah direkam sebelumnya, Seol In-ah menjawab pertanyaan tentang makanan apa yang ingin dicoba saat kembali ke Indonesia. Muse Marhen.J itu menjawab bahwa dia ingin mencoba bakso kali ini. "Keliatannya enak", ujar aktris 27 tahun itu yang sebelumnya sudah mencoba sate dan nasi goreng.

Namun, para penggemar secara spontan justru merekomendasikan Seol In Ah untuk mencoba makan seblak, makanan berupa kerupuk yang dihidangkan campuran lainnya serta saus pedas yang menggugah selera. Sedangkan, Rafael melalui akun media sosialnya, TikTok memang kerap membagikan resep seblak buatannya, sehingga penonton menunjuknya secara spontan untuk menjelaskan tentang seblak kepada Seol In Ah. Hal tersebut pun viral, hingga masyarakat berbondong-bondong mencoba resep seblak ala Rafael Tan tersebut.

4. Satria Mahathir

Selain istilah 'bercyanda' yang diviralkan Abigail Manurung, jargon 'this is cogil' pun ramai di kalangan masyarakat Indonesia sepanjang 2023. 'This is cogil' bermula ketika salah satu konten kreator TikTok bernama Satria Mahathir viral usai mengaku alergi dengan pengguna ponsel Android.

Satria Mahathir diketahui merupakan anak dari mantan Jenderal Polisi Bintang Dua, Yuskam Nur, dan mantan model Anita Agnes Alexandra. Dirinya pun juga dikenal usai diundang di berbagai podcast, karena seringkali membanggakan jumlah wanita yang pernah ditidurinya yakni sebanyak 28 orang.

