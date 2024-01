31 Tahun Zayn Malik, Profil Eks One Direction dan Kisah Cinta yang Berantakan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik nama lengkap Zayn Javadd Malik lahir pada 12 Januari 1993 di Bradford, West Yorkshire,Inggris Utara. Zayn Malik merupakan keturunan Inggris dan Pakistan yang memiliki satu kakak perempuan dan dua adik perempuan. Saat remaja, anak dari pasangan Yaser Malik dan Patricia ini mengambil kursus seni pertunjukan dan tampil di beberapa acara sekolah.

Mengacu dari Biography, pada 2010, ketika berusia 17 tahun, ia mengikuti audisi The X Factor musim ketujuh di Manchester. Sayangnya, ia harus tereliminasi dalam babak final kompetisi. Meskipun tersingkir lebih awal, tetapi juri Nicole Scherzinger dan Simon Cowell mengelompokkannya dengan peserta lain. Adapun, peserta tersebut adalah Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, dan Louis Tomlinson.

Grup yang berisi lima orang tersebut tampil sebagai One Direction. Bahkan, grup ini menjadi salah satu finalis paling populer di musim ketujuh The X Factor. Meskipun menyelesaikan kompetisi di posisi ketiga, tetapi One Direction langsung menandatangani kontrak dengan label musik Syco Cowell.

Bersama One Direction, Zayn menduduki puncak tangga musik pop dengan single pertama, What Makes You Beautiful pada 2011. Album debut mereka, Up All Night juga menjadi best seller di Inggris dan Amerika Serikat (AS) pada 2012. One Direction langsung meroket dengan penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Grup ini pun melakukan tur secara ekstensif di seluruh dunia.

Pada Maret 2015, Zayn memutuskan untuk keluar dari tur dunia grup lantaran stres dan terbang kembali ke Inggris untuk memulihkan diri. Beberapa hari kemudian, ia mengumumkan akan meninggalkan One Direction untuk selamanya.

Setelah rehat dari One Direction, ia meluncurkan karier musik solonya. Pada 2016, ia merilis single Pillowtalk dan It’s You dalam album Mind of Mine yang memuncaki tangga lagu di Inggris dan AS. Selain itu, ia juga menikmati kesuksesan komersial untuk kolaborasinya dengan Taylor Swift dalam lagu I Don't Wanna Live Forever. Karier solo Zayn pun langsung melesat.

Pada 2018, Zayn merilis album solo keduanya, Icaarus Falls yang diisi lagu-lagu, seperti Let Me, Entertainer, dan Sour Diesel. Namun, album ini gagal mencapai kesuksesan komersial pendahulunya. Satu tahun kemudian, ia berkolaborasi dengan Zhavia Ward untuk menyanyikan A Whole New World dari soundtrack Aladdin. Selain itu, ia juga berkolaborasi dengan Shaed dalam Trampoline dan dengan DJ R3hab serta Jungleboi di Flames. Kemudian, pada 2021, ia merilis album solo ketiganya, Nobody is Listening.

Selain berkiprah dalam dunia musik, Zayn juga mengejar minat dalam dunia mode. Pada awal 2017, ia bekerja sama dengan desainer Giuseppe Zanotti untuk meluncurkan sepatu pria. Ia juga menjabat sebagai direktur kreatif koleksi Versace.

Sayangnya, kisah cinta pribadi Zayn Malik tidak selancar kariernya. Merangkum Billboard, ia memulai hubungan dengan model Gigi Hadid sejak dirumorkan pada 2015. Lalu, pada 2016, hubungan asmara mereka semakin ditampilkan melalui pemotretan Vogue. Meskipun beberapa kali sempat putus, tetapi mereka akhirnya kembali bersama. Pada 2020, mereka mengumumkan kelahiran anak perempuan pertama, Khai Hadid Malik. Namun, pada 2021, mereka benar-benar mengakhiri hubungan lantaran sikap ibu Gigi, Yolanda Hadid yang menuduh Zayn memukulnya.

