Dibintangi Anthony Mackie dan Harrison Ford, Captain America 4 Berjudul Brave New World

TEMPO.CO, Jakarta - Judul film Captain America 4 telah resmi diumumkan, yaitu Captain America: Brave New World dari sebelumnya Captain America: New World Order. Marvel Studios mengumumkan perubahan judul film Captain America 4 lewat foto bintang utama Anthony Mackie dan Harrison Ford saat berada di lokasi syuting film.

"Captain America: Brave New World. Di bioskop 3 Mei 2024 (via @anthonymackie)," cuit akun Twitter resmi Marvel Studios pada Selasa, 6 Juni 2023 waktu setempat.

Sebelumnya pada Juli 2022, Marvel Studios mengabarkan Captain America 4 akan diberi judul New World Order dan akan dirilis pada 3 Mei 2024. Meski ada perubahan judul, jadwal perilisan film Captain America keempat tersebut tidak berubah.



Anthony Mackie dan Harrison Ford di lokasi syuting Captain America 4 atau Captain America: Brave New World. Foto: Twitter/@MarvelStudios

Dua Bintang Utama Captain America: Brave New World



Selain mengungkap judul baru film Captain America 4, foto tersebut juga memperlihatkan penggemar tentang tampilan nyata pertama pada debut Harrison Ford sebagai Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Nama Harrison Ford sudah tidak asing lagi karena dia sudah membintangi Indiana Jones selama beberapa dekade.

Harrison Ford akan beradu akting dengan Anthony Mackie dalam Captain America: Brave New World. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengungkapkan kegembiraannya tentang Harrison Ford yang bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU).

"Ada dinamika antara Presiden Ross dan Sam Wilson (Anthony Mackie). Mereka memiliki sejarah bersama, tetapi dalam film ini, kami akan melihat dinamika antara Captain America dan Presiden Amerika Serikat dengan cara yang luar biasa," kata Kevin Feige baru-baru ini.

Captain America: Brave New World disutradarai oleh Julius Onah dan ditulis bersama oleh Malcolm Spellman, yang merupakan pencipta The Falcon and the Winter Soldier. Pemerannya termasuk Harrison Ford dalam debut MCU-nya sebagai Thaddeus "Thunderbolt" Ross, menggantikan mendiang William Hurt. Ross sekarang menjadi Presiden Amerika Serikat di Brave New World. Liv Tyler dan Tim Blake Nelson juga membintangi, mengulangi peran mereka sebagai Betty Ross dan Samuel Sterns dari The Incredible Hulk. Pemeran pendukung juga termasuk Shira Haas dan aktor Top Gun: Maverick, Danny Ramirez.

VARIETY | COLLIDER

