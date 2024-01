Profil Harrison Ford, Aktor Senior Amerika yanbg Menerima Penghargaan dari Critics Choice Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Critics Choice Awards 2024 menganugerahkan Career Achievement Award kepada Harrison Ford pada Minggu, 14 Januari 2024. Penghargaan pencapaian karier tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap aktingnya dalam film-film terkenal, termasuk Star Wars dan Indiana Jones. Critics Choice Awards 2024 diadakan di Barker Hangar, Los Angeles.

Mengenal Harrison Ford

Dikutip dari Britannica, Harrison Ford lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, pada 13 Juli 1942. Ia tumbuh di keluarga perfilman dan periklanan. Semasa kecil Ford tidak begitu berprestasi dalam pelajaran dan tidak memiliki minat dalam olahraga.

Sebelum mencapai ketenaran, Ford menjalani berbagai pekerjaan, termasuk di bidang perkayuan, sambil terus mengejar mimpinya di dunia akting. Ford bertemu dengan casting director Fred Roos yang memilih dia untuk memerankan Bob Falfa dalam film American Graffiti, komedi remaja Amerika tayang tahun 1973

Meskipun awalnya tak berencana untuk bekerja dengan Roos lagi, Ford terpilih memerankan Han Solo dalam Star Wars setelah produksi film dimulai. vDebut akting Harrison Ford dimulai pada 1966, ketika ia mendapat peran kecil dalam film Dead Heat on a Merry-Go-Round. Namun, peran yang membuatnya terkenal sebagai Han Solo dalam saga Star Wars pada 1977. Kesuksesan ini membuka pintu bagi Ford untuk peran-peran besar lainnya dikutip dari IMDb.

Ford juga membintangi peran ikonik lainnya, termasuk sebagai arkeolog petualang Indiana Jones dalam seri Indiana Jones dan sebagai Rick Deckard dalam film Blade Runner. Karier Ford cukup moncer, ia menerima pujian, kritik, dan film yang dibintangi dia masuk box office. Karya-karya seperti Indiana Jones and the Last Crusade, The Fugitive, dan Air Force One beberapa di antaranya itu.

Harrison Ford telah menerima berbagai penghargaan selama karier panjangnya, termasuk Academy Award untuk Lifetime Achievement pada 2002.

