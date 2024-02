Marvel Ungkap 4 Pemeran Utama Fantastic Four Termasuk Pedro Pascal dan Vanessa Kirby

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studio mengumumkan pemeran utama film baru Fantastic Four, pada Rabu 14 Februari 2024. Bertepatan dengan Hari Valentine, perusahaan itu membagikan poster yang menunjukkan pemerannya dalam nuansa pink retro.

Sedangkan para pemeran utamanya antara lain Pedro Pascal akan berperan sebagai Reed Richards, alias Mister Fantastic. Vanessa Kirby akan memerankan Sue Storm alias Invisible Woman. Joseph Quinn akan berperan sebagai saudara laki-laki Sue, Johnny Storm alias Human Torch. Terakhir Eben Moss-Bacharach berperan sebagai Ben Grimm, alias The Thing.

Dalam poster bertema Hari Valentine itu, ilustrasi keempat bintang utama ditampilkan mengenakan seragam biru putih yang ikonik. Sepertinya mengacu pada asal usul grup itu pada tahun 1960-an. Ada juga foto Ben Grimm, sebelum terpapar radiasi kosmik, serta H.E.R.B.I E. robot yang ditampilan dalam komik aslinya.

"Selamat Hari Valentine dari Keluarga Pertama Marvel! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, dan Joseph Quinn adalah The Fantastic Four," bunyi keterangan unggahan itu, disertai catatan tambahan film itu akan tayang di bioskop pada 25 Juli 2025.

Rencana penayangan film Fantastic Four

Film Fantastic Four direncanakan sejak tahun 2009, setelah Disney memperoleh hak hak atas karakter tersebut dalam kesepakatan dengan Fox. Sementara Marvel memperkenalkan film itu pada tahun 2022. Ketika John Krasinski memainkan versi alternatif Reed Richards di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Film ini akan disutradarai oleh Matt Shakman, yang juga menyutradarai dan memproduseri WandaVision. Sedangkan penulis naskah awalnya adalah Jeff Kaplan dan Ian Springer. Namun menurut laporan terbaru, mereka digantikan Josh Friedman.

Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, berharap Fantastic Four bisa menjadi pilar besar Marvel Cinematic Universe atau MCU di masa depan. "Fantastic Four adalah fondasi dari segala sesuatu yang muncul setelahnya di komik. Memang ada versi layar, tapi tidak pernah masuk dalam penceritaan MCU kita," katanya tahun lalu.

Fantastic Four baru ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Mei 2025. Namun bertukar jadwal dengan Thundebolt, sehingga diundur pada 25 Juli 2025. Proses syutingnya sendiri akan dimulai pada musim panas tahun 2024 di Studio Pinewood, London, Inggris.

Film baru ini akan menjadi film ketiga yang diadaptasi dari komik Fantastic Four. Film pertama dirilis tahun 2005 yang dibintangi Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans dan Michael Chiklis. Lalu film kedua dirilis tahun 2015 yang dibintangi Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan dan Jamie Bell.

