Anthony Mackie Wajah Baru Captain America 4, Berikan Pesan Antirasis

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Mackie sukses bermain di streaming Wanda Vision dan seri Falcon and the Winter Soldier. Ia bersama penulis Malcolm Spellman, disebut The Hollywood Reporter akan melenggang terlibat dalam Captain America 4.

Anthony Mackie akan meneruskan kisah sukses Chris Evans sebagai superhero Captain America. Sam Wilson diperankan oleh Anthony Mackie, adalah yang mengambil perisai Captain America pada "Avengers: Endgame" lalu.

Sebagai tokoh patriot, Sam Wilson yang diperankan Anthony Mackie siap sebagai Captain America. Pada acara streaming Disney + yang baru saja selesai, dari episode 6 The Falcon and the Winter Soldier, isyarat disampaikan Steve Rogers akhirnya Sam Wilson, pemuda kulit hitam memenuhi titah untuk mewarisi perisai dan gelar "keramat" yang diemban Captain Amerika tersebut.

Makna lebih dari yang ditampikan pada adegan Falcon and Winter Soldier, siapapun bisa menjadi Captain America apapun ras dan kulitnya, demikian dikutip dari io9.gizmodo.com. Sangat kental pesan antirasis.

Malcom Spellman ikut menulis Captain America 4. Sementara, Dalan Musson sebagai staf penulis, turut serta menulis serial ini bersama dengan Spellman. Namun, saat ini belum ada informasi sutradara yang akan membesut proyek bombastis tersebut.

Informasi lain, serial besutan yang menuai pujian penonton pada Falcon and Winter Sodier disutradarai perempuan kelahiran Kanada Kari Skogland, apakah kemungkinan, ia akan kembali menyutradarai Captain America 4.

Sebab, kepastian siapa yang akan menyutradarai serial kondang ini masih belum ada keterangan resminya, seperti biasa, Marvel Studio merahasiakannya dahulu. Begitu pula dengan pemeran lainnya, dan tidak ada rincian lebih lanjut tentang siapa dalam daftar Marvel yang berpotensi adu peran bersama Anthony Mackie dengan wajah baru sebagai Captain Amerika.

TIKA AYU

