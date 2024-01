Harrison Ford Merasa Beruntung Raih Critics Choice Career Achievement Award 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Critics Choice Awards 2024 menganugerahkan Career Achievement Award kepada Harrison Ford pada Minggu, 14 Januari 2024. Penghargaan pencapaian karier tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap aktingnya dalam film-film terkenal, termasuk Star Wars dan Indiana Jones.

Harrison Ford mendapat tepuk tangan meriah dari para tamu yang hadir, setelah kompilasi video yang menampilkan beberapa kesuksesan film terbesarnya diputar. Aktor 81 tahun itu tampak emosional ketika naik ke panggung Critics Choice Awards 2024 untuk menerima penghargaan tersebut.

Harrison Ford Merasa Senang Sekaligus Beruntung

“Pertama-tama, saya sangat senang berada di sini malam ini untuk melihat seperti apa bisnis kami, dan semua orang berbakat yang mendapatkan peluang yang mungkin tidak akan ada di awal karier saya, saya sangat senang tentang hal itu,” katanya.

Menurut Harrison Ford, dia bisa sampai di titik ini berkat kerja sama tim yang hebat. "Saya berada di sini karena kombinasi keberuntungan dan karya para penulis, sutradara, dan pembuat film yang luar biasa. Saya merasa sangat beruntung. Saya senang atas kehormatan ini, dan saya sangat menghargainya," kata pemeran Indiana Jones itu.

Harrison Ford Berterima Kasih ke Istri

Secara khusus, Harrison Ford secara khusus berterima kasih kepada istrinya, Calista Flockhart. Sang istri diakuinya telah banyak berkontribusi dalam kariernya selama ini. “Saya ingin berterima kasih kepada istri tercinta saya, Calista Flockhart, yang mendukung saya ketika saya membutuhkan banyak dukungan,” ujarnya. "Dan aku butuh banyak dukungan."

Kemudian, dia memberi hormat kepada lawan mainnya yang hadir pada malam itu, salah satunya Huy Quan. "Saya berterima kasih kepada semua aktor yang baik. Saya telah bekerja sama dan saya sangat senang memiliki kesempatan yang saya miliki dan saya bersyukur,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penghargaan itu diberikan sutradara Indiana Jones and the Dial of Destiny, James Mangold kepada Harrison Ford. Menurutnya, Harrison Ford adalah bintang yang sangat besar dan pantas mendapatkan Critics Choice Career Achievement Award 2024.

"Harrison Ford adalah seorang bintang, tapi malam ini saya sampaikan bahwa dia adalah seorang hypergiant yang bervariasi," katanya. "Sebuah bintang yang begitu besar, ia berisi banyak sekali. Sebuah bintang yang begitu unik sehingga menarik bintang-bintang lainnya, sebuah bintang yang begitu terang ia telah menghangatkan kehidupan kita masing-masing di ruangan ini, di antara penonton kita dan, kemungkinan besar, di planet ini."

PEOPLE | VARIETY

Pilihan Editor: Harrison Ford Main Film Pertama Indiana Jones Usia 39 tahun, di Indiana Jones and the Dial of Destiny Umur 81 Tahun