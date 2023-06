Mengenal Ronnie Wood Gitaris The Rolling Stones

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ronald David Wood atau yang dikenal sebagai Ronnie Wood musisi rock asal Inggris. Ia gitaris The Rolling Stones sejak tahun 1975. Ia juga pernah bekerja untuk Faces dan Jeff Beck Group. Sudah puluhan tahun Wood berkarya untuk para penggemar rock and roll.

Ronnie Wood lahir pada 1 Juni 1947. Mengutip RonnieWood.com, Wood tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan musik di London Barat. Ayahnya pemain orkestra harmonika, kakak laki-lakinya, Ted dan Art, musisi dan desainer grafis.

Bakat kreatif Ronnie Wood terlihat sejak usia belasan. Saudaranya mendukung dia. Wood dibelikan gitar akustik pada usia 14 tahun. Setelah itu ia juga dibelikan gitar elektrik.

Karier musik Ronnie Wood

Karier musik Ronnie Wood dimulai saat ia bergabung dengan band The Birds dan The Creation. Kariernya melejit ketika Wood bergabung dengan Jeff Beck Group pada 1967. Wood telah mengambil peran dalam beberapa album Truth dan Beck-Ola yang dikenal karena kombinasi vokal Rod Stewart, kepiawaian gitar blues Jeff Beck.

Mengutip The Guardian, pada 1975, momentum pertemuan Wood dengan vokalis The Rolling Stones Mick Jagger. Dari pertemuan itu, Wood mulai menggapai impiannya sebagai gitaris untuk grup rock and roll besar itu.

Bergabungnya Ronnie Wood telah memperkaya musik Rolling Stones. Gitaris Keith Richards menggambarkan sebagai seni tenun kuno yang menggabungkan ritme dan lead dengan sempurna.

Tak hanya aktif sebagai anggota Rolling Stones, Ronnie Wood juga terus menjalankan berbagau proyek musik lainnya. Ia pernag tampil bersama sejumlah legenda musik, termasuk Bob Dylan dan Bo Diddley.

Wood merilis album solo, I've Got My Own Album To Do (1974) dan Now Look (1975), yang menampilkan kolaborasi dengan artis terkenal seperti George Harrison dan Rod Stewart. Ronnie Wood seniman yang telah memainkan peran penting dalam sejarah musik rock. Wood telah menginspirasi generasi musik,

