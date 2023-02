Mengenang Gitaris Brian Jones Pendiri The Rolling Stones

TEMPO.CO, Jakarta - Brian Jones musisi Inggris yang ikut membentuk grup musik The Rolling Stones bersama Keith Richards dan Mick Jagger, dikutip dari The Famous People.

Brian Jones gitaris The Rolling Stones yang merintis hingga membesarkan kepopuleran band rock itu.

Siapa Brian Jones?

Brian Jones lahir pada 28 Februari 1942. Ia terlahir dari orang tua yang menyukai musik di Gloucestershire. Jones sudah terbiasa hidup dengan musik sejak usia dini. Terinspirasi musik Cannonball Adderley, ia tertarik musik jazz dan membeli saksofon saat remaja.

X

Brian Jones tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Namun, dia tidak patuh dan tak menyukai kedisiplinan di sekolah. Ia terus menekuni musik belajar genre blues dan menemukan minatnya bermain gitar.

Mengutip IMDb, pada November 1968, Brian Jones membeli rumah yang sebelumnya ditempati oleh A.A. Milne, pengarang cerita Winnie the Pooh. Ia tampil terakhir bersama The Rolling Stones dalam acara Rock and Roll Circus. Pada Juni 1969, Brian Jones meninggalkan The Rolling Stones. Saat itu, Brian sudah mulai berbenah diri dan berencana membentuk grup lain.

Baca Juga: Mengenal Gitaris Aerosmith Brad Whitford

Pada 3 Juli 1969, Brian Jones pingsan di kolam renangnya, kemudian dinyatakan meninggal. Saat itu ia berusia 27 tahun. Misteri masih menyelimuti kematiannya yang terlalu cepat. Beberapa orang menganggap ia meninggal karena narkoba. Sebagian penggemar lainnya menganggap Brian Jones meninggal karena serangan asma.

Pada 1999, mantan pacar Brian Jones, Anna Wohlin yang sempat bersamanya pada malam sebelum kematian menulis buku. Ia menceritakan Brian Jones kemungkinan dibunuh oleh orang yang pernah melakukan beberapa pekerjaan bersama dia. Pada 1996, beberapa penggemar dan teman Brian Jones berkolaborasi dan mendirikan Brian Jones Fan Club.

Pilihan Editor: Mick Jagger dan Kharismanya yang Tak Pernah Pudar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.