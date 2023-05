Fan Meeting Kim Young Dae di Jakarta, Catat Jadwal hingga Benefitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Young Dae akan menyapa penggemar di Indonesia lewat acara fan meeting. Acara 2023 Kim Young Dae 1st Asia Fan Meeting Tour 'FLYOUNGDAE' in Indonesia bakal digelar pada Sabtu, 13 Mei 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

"Kim Young Dae menunggumu! Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak akan Anda sesali!" tulis Sadananda Global selaku promotor fan meeting Kim Young Dae, di Instagram.



Harga Tiket Fan Meeting Kim Young Dae



Tiket fan meeting Kim Young Dae sudah mulai dijual sejak Rabu, 19 April 2023 pukul 17.00 WIB di tiket.com. Pihak promotor menyediakan tiga kategori tiket, yaitu Diamond, Platinum, dan Gold. Seluruh kategori akan mendapatkan tempat duduk.Berikut harga tiketnya:

Diamond : Rp 2.500.000

Platinum : Rp 1.950.000

Gold : Rp 950.000



Benefit Fan Meeting Kim Young Dae



Setiap kategori memiliki keuntungan atau benefit berbeda. Untuk kategori Diamond akan mendapatkan benefit paling banyak di antara dua kategori lainnya. Berikut daftarnya:

Diamond

- Group photo untuk 300 orang yang beruntung

- Hi-Bye

- Goodie bag

- Event official poster

- Press conference pass : 10 orang yang beruntung

- Signed selfies polaroid : 12 orang yang beruntung

- Merchandise set : 5 orang yang beruntung

- Signed poster : 60 orang yang beruntung

- Signed photocard : 100 orang yang beruntung

- Mystery box : 5 orang yang beruntung

Platinum

- Group photo untuk 100 orang yang beruntung

- Hi-Bye

- Goodie bag

- Event official poster

- Press conference pass : 5 orang yang beruntung

- Signed selfies polaroid : 6 orang yang beruntung

- Merchandise set : 3 orang yang beruntung

- Signed poster : 45 orang yang beruntung

- Signed photocard : 50 orang yang beruntung

Gold

- Hi-Bye

- Goodie bag

- Event official poster

- Signed selfies polaroid : 2 orang yang beruntung

- Merchandise set : 1 orang yang beruntung

- Signed poster : 35 orang yang beruntung

- Signed photocard : 40 orang yang beruntung

Kim Young Dae merupakan aktor Korea Selatan yang sudah membintangi berbagai judul drama. Di antaranya adalah Extraordinary You, Cheat on Me If You Can, The Penthouse: War in Life, Shooting Stars, dan The Forbidden Marriage. Sebelumnya, Kim Young Dae hendak menggelar fan meeting di Bandung, Jawa Barat pada Desember lalu, namun akhirnya dibatalkan.

