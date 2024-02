Penyanyi Korea ONLEE Gelar Fan Meeting di Jakarta, Ini Kategori Tiket yang Masih Tersedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan, Lee Seung Hwan atau lebih dikenal dengan sapaan ONLEE, akan mengadakan fan meeting pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 19.00 WIB di Balai Sarbini Jakarta. Dalam fan meeting bertajuk Onlee One in Jakarta 2024 ini, ONLEE akan menemui para penggemarnya, Olee.

“Fan meeting Onlee One in Jakarta 2024 ini adalah bukti dari kami bahwa musik adalah bahasa universal, dan bisa merangkul siapapun yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan dengan bahasa ibu yang berbeda pula. Ini juga salah satu cara kami sebagai promotor untuk melebarkan sayap dan menyasar target yang berbeda. Semoga kehadiran ONLEE tidak hanya bisa mengobati rasa kangen para Olee, tapi juga bisa menjadi motivasi para gen Z, untuk sukses seperti ONLEE,” kata Iwan Kurniawan Project Director Fanmeeting Onlee One In Jakarta 2024 yang dipromotori oleh Kolam Ikan Creative Communication.

Tiket Fan Meeting ONLEE Sebagian Sudah Sold Out

Hingga berita ini ditulis, tiket fan meeting ONLEE kategori VIP (Rp 2 juta) dan Platinum (Rp 800 ribu) telah Sold Out. Para pemegang tiket VIP akan mendapatkan keuntungan atau benefit foto bersama ONLEE. Kategori lainnya pun juga mendapatkan beberapa benefit dari ONLEE yang pastinya akan mengobati rasa kangen penggemarnya.

Pemesanan tiket bisa dilakukan melalui website motikdong.com. Berikut tiket yang masih tersedia:

Gold : Rp 600.000

Silver : Rp 400.000

Profil ONLEE

ONLEE sebelumnya adalah anggota grup 1THE9 dan grup PlayM BOYS. Kini, dia bernaung di bawah Inyeon Entertainment dan AllBlue Records. Inyeon Entertainment dan AllBlue Records mengumumkan kotrak resmi mereka dengan Lee Seung Hwan pada Agustus 2023, yang kemudian dikenal dengan nama panggung ONLEE.

Dia merilis single digital pertamanya pada September 2023, berjudul Be With You! yang mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya. Mini album perdananya bertajuk Switch On, menyusul rilis pada November di tahun yang sama. Beberapa lagu ONLEE lainnya yang populer di tengah penggemarnya adalah Stewardess Girl dan Fireplace.

