5 Drama Korea Terfavorit yang Cocok Disaksikan Siang Hari Selama Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyaksikan drama Korea di siang hari saat Ramadan bisa menjadi salah satu pilihan sambil menunggu jam berbuka puasa. Ada beragam genre dan cerita dari drama Korea yang dapat dinikmati di Disney+ Hostar untuk mengisi waktu luang selama Bulan Suci saat ini.

Mulai dari drama action terbaru Pandora: Beneath The Paradise, cerita cinta penuh makna di Call It Love, hingga kisah kehidupan yang menyentuh dalam Prison Playbook.



Rekomendasi Drama Korea Favorit di Disney+ Hotstar



1. Pandora: Beneath the Paradise



Drama action ini menceritakan tentang Hong Taera, istri dari seorang developer sukses, yang tidak dapat mengingat masa lalunya. Namun ketika ingatannya perlahan mulai kembali, ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pion dalam sebuah permainan yang rumit. Hong Taera memutuskan untuk mengambil alih kendali, melindungi keluarganya, dan membalas dendamnya kepada dalang di balik semua ini. Pandora: Beneath the Paradise dibintangi oleh E Ji Ah, Lee Sang Yun, Jang Hee Jin, Park Ki Woong, dan Bong Tae Gyu.



X

Lee Ji Ah dalam poster drama Korea Pandora: Beneath the Paradise. Dok. Disney+ Hotstar

2. Call It Love



Cerita romansa ini menceritakan tentang Woojoo yang hidupnya berubah saat ia mengetahui tentang perselingkuhan ayahnya. Keadaan menjadi semakin sulit ketika ayahnya tiba-tiba meninggal dan kekasih gelap sang ayah mengusirnya dari rumah. Saat menyusun rencana balas dendam, Woojoo tidak menyangka bahwa ternyata ia akan jatuh cinta dengan Dongjin, putra dari wanita yang menghancurkan hidupnya. Call It Love dibintangi oleh Lee Sung Kyoung, Kim Young Kwang, Sung Jun, Ahn Hee Yeon, dan Kim Ye Won.

Poster drama Korea Call It Love. Dok. Disney+ Hotstar



3. The First Responders



Mengisahkan tentang detektif Jin Hogae, petugas pemadam kebakaran Bong Dojin, dan paramedis Song Seol, yang saling bekerja sama untuk memecahkan kasus, menyelamatkan warga, serta membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan darurat. Penonton dapat menyaksikan kehebatan aksi para first responder tersebut yang selalu siap maju mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. The First Responders dibintangi oleh Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon.



Drama Korea The First Responders. Dok. Disney+ Hotstar

4. The Golden Spoon



Bagaimana jadinya kalau kita bisa menukar hidup dengan orang yang lebih beruntung dari kita? Hal ini dialami oleh Lee Seungcheon, siswa SMA yang berasal dari keluarga miskin dan berhasil menukar hidupnya dengan temannya yang kaya raya, berkat sendok emas ajaib pemberian seseorang yang misterius. Namun, apakah Lee Seungcheon bisa terus menjalani hidup yang sebenarnya bukan miliknya? Saksikan kisahnya di The Golden Spoon, yang dibintangi oleh Yook Sung Jae, Lee Jong Won, Jung Chae Yeon, dan Yeon Woo.

The Golden Spoon. Dok. Disney+ Hotstar.



5. Prison Playbook



Kisah kehidupan yang menyentuh juga dapat ditemui di balik jeruji, seperti yang dialami oleh pemain baseball ternama, Kim Je Hyeok. Mendekam selama satu tahun di penjara, Kim Je Hyeok berkenalan dengan tahanan lainnya yang memiliki kasus dan masalah yang berbeda-beda. Semakin ia kenal satu sama lain, ternyata teman-teman di balik jeruji tersebut mampu mengajarkannya tentang persahabatan, kehidupan, serta pedihnya kehilangan. Prison Playbook dibintangi oleh Park Hae Soo, Jung Kyung Ho, Jung Hae In, Lee Kyu Hyung, Choi Moo Sung, dan Krystal Jung.

Pilihan Editor: Rekomendasi Serial Komedi hingga Menegangkan untuk Bulan Ramadan