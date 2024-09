8 Film dan Drama Korea Populer yang Dibintangi Kim Tae Ri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Tae Ri menjadi salah satu aktris ternama asal Korea Selatan. Ia dikenal karena kepiawaiannya memainkan segala jenis peran dalam berbagai genre, mulai dari tema sejarah, fiksi ilmiah hingga genre romantis. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 8 film dan drama populer yang dibintanginya:

1. Jeong-Nyeon: The Star is Born (2024)

Dikutip dari Asianwiki, drama Korea ini mengisahkan Yoon Jeong Nyeon (Kim Tae Ri) yang bermimpi menjadi aktris di perusahaan teater Gukguek Wanita, sekaligus menjadi kaya. Suatu hari, Yoon Jeong Nyeon menonton pertunjukan Perusahaan Teater Gukguek Wanita Maeran. Perusahaan teater datang ke Mokpo dari Seoul selama tur nasional mereka. Yoon Jeong Nyeon pun terinspirasi dan diam-diam masuk ke kompartemen bagasi Perusahaan Teater Gukguek Wanita Maeran. Ia menjadi peserta pelatihan teater di Seoul.

2. Revenant (2023)

Dikutip dari Asianwiki, Revenant menceritakan tentang Goo Sun Young (Kim Tae Ri) yang belajar giat untuk bisa lulus ujian Pegawai Negeri. Ia juga bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya. Pada suatu hari, ia menerima bingkisan misterius dari almarhum ayahnya. Sejak saat itu, banyak hal-hal aneh yang menghampiri dirinya dan bahkan ia juga sering mengalami kesurupan. Dia juga mendapati dirinya perlahan berubah.

3. Twenty Five Twenty One (2022)

Dikutip dari Asianwiki, Twenty Five Twenty One menceritakan kisah cinta antara Na Hee-Do dan Baek Yi-Jin. Di sini, Kim Tae Ri memerankan karakter Na Hee Do, seorang atlet anggar tangguh yang berusaha mengejar cita-citanya. Na Hee Do adalah anggota tim anggar sekolah menengahnya. Namun, krisis keuangan Korea Selatan membuat tim anggar sekolah menengah dibubarkan. Usai melewati semua kesulitan, ia pun menjadi anggota tim nasional anggar pedang.

4. Alienoid (2022)

Film fantasi action ini menampilkan kebolehan Kim Tae Ri memainkan karakter bernama Yi An. Kisah unik tentang portal waktu yang terbuka antara dinasti Goryeo dan masa kini memberi perspektif baru bagi penggemar film Korea.

5. Space Sweepers (2021)

Space Sweepers mengisahkan tentang kehidupan manusia pada tahun 2092 di mana bumi tidak bisa lagi ditempatkan oleh manusia. Kim Tae Ri berperan sebagai Kapten Jang atau Jang Hyun Sook, pemimpin kru pembersih sampah luar angkasa. Kisahnya dimulai ketika sebuah perusahaan mendirikan rumah orbit bagi umat manusia yang dipimpin oleh James Sullivan dan para krunya menemukan seorang anak kecil di dalam kapal yang mengambang.

6. Little Forest (2018)

Dikutip dari Asianwiki, Little Forest bercerita tentang Song Hye-won (Kim Tae-ri) yang bosan dengan kehidupan kota dan menginginkan suasana baru. Hye-won pun memilih untuk mendatangi rumah lamanya di desa tradisional Korea Selatan. Di sinilah ia mengenang semua masa kecilnya. Ia menyembuhkan luka emosionalnya dengan bantuan teman-teman lamanya, alam, dan makanan.

7. 1987: When the Day Comes (2017)

Dikutip dari Asianwiki, 1987: When the Day Comes menceritakan perjuangan demokrasi di Korea Selatan. Kasus ini bermula saat Park Jong-chul (Yeo Jin-goo) mahasiswa dan anggota gerakan prodemokrasi meninggal dunia saat diinterogasi. Namun, lagi dan lagi pihak kepolisian seakan menutupi kejadian sebenarnya atas meninggalnya Park Jong-chul. Geram, akhirnya mahasiswa dan media massa mencoba mengungkapkan yang sebenarnya terjadi.

8. The Handmaiden (2016)

Dalam film adaptasi novel Sarah Waters ini, Kim Tae Ri memainkan Nam Sook Hee, wanita muda yang bekerja sebagai pelayan pada seorang bangsawan wanita Jepang dan terlibat dalam rencana jahat. Film Korea ini mengambil latar belakang saat Korea Selatan diduduki oleh Jepang. The Handmaiden bercerita tentang seorang wanita yang mempekerjakan pembantu yang akhirnya merebut kekayaannya dengan karyawan lainnya, dilansir dari Asianwiki.

KHUMAR MAHENDRA | ASIANWIKI | MEUTIA MURTI DEWI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

