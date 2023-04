Rekomendasi Serial Komedi hingga Menegangkan untuk Bulan Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Binge-watch atau nonton maraton serial favorit bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas menarik di bulan Ramadan ini. Disney+ Hotstar telah mempersiapkan daftar tontonan spesial dengan banyak episode yang bisa menemani momen spesial selama sebulan penuh.

Mulai dari drama kedokteran seperti Grey’s Anatomy yang telah menginjak season 19, serial komedi keluarga populer Modern Family yang telah menyelesaikan 11 season-nya, hingga serial komedi drama terbaru yang akan segera hadir dengan season ketiganya, Only Murders in the Building.



Rekomendasi Serial Komedi hingga Menegangkan di Disney+ Hotstar untuk Bulan Ramadan



1. Grey’s Anatomy



Serial drama kedokteran ini mengisahkan tentang Meredith Grey yang mengikuti jejak ibunya sebagai dokter bedah. Ia memutuskan menjadi dokter intern di Rumah Sakit Seattle Grace di Seattle, dan harus melalui berbagai momen-momen yang menantang sebelum ia mendapatkan izin praktik sebagai dokter bedah. Tak hanya belajar tentang kehidupan di rumah sakit, tapi serial ini juga mengajarkan tentang cinta, keluarga, persahabatan, dan kehidupan.

X

Tayang sejak 2005 hingga saat ini, jalan cerita dari serial Grey’s Anatomy terus berkembang di setiap season, hingga banyak karakter baru yang membuat kisahnya semakin seru. Serial ini dibintangi oleh Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Kevin McKidd, James Pickens Jr, Kelly McCreary, dan Caterina Scorsone.

2. Modern Family



Dianggap sebagai serial komedi yang ikonik di era modern, Modern Family menceritakan tentang tiga keluarga besar di Los Angeles yang terdiri dari sang ayah, Jay Pritchett, yang menikah dengan wanita muda bernama Gloria Delgado. Jay memiliki dua anak dari pernikahannya sebelumnya, yaitu Claire Dunphy dan Mitchell Pritchett, yang juga telah berkeluarga.

Meski telah hidup masing-masing, tapi ketiga keluarga ini tidak bisa dipisahkan, karena cerita mereka pada akhirnya akan selalu saling berhubungan dan penuh komedi. Modern Family dibintangi oleh Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, dan Eric Stonestreet.

3. Only Murders in the Building



Serial ini menceritakan tentang tiga orang yang tinggal di apartemen Arconia, New York, yaitu Mabel Mora, Charles-Haden Savage, dan Oliver Putnam. Mereka memutuskan menjadi detektif dan bekerja sama untuk memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi di gedung apartemen mereka dan membuat sebuah podcast untuk menceritakan proses pengungkapannya. Segera memasuki season 3, serial ini dibintangi oleh Selena Gomez, Steve Martin, dan Martin Short.

4. 9-1-1



Serial 9-1-1 mengisahkan tentang kehidupan polisi, paramedis, petugas pemadam kebakaran, dan petugas operator komunikasi di Los Angeles. Mereka harus saling bekerja sama secara sistematis untuk mengatasi berbagai situasi darurat, mulai dari pencurian, kebakaran, hingga pembunuhan. Meski menyajikan cerita yang serius, serial ini dikemas secara ringan dan banyak menyisipkan komedi di dalamnya. Serial ini dibintangi oleh Peter Krause, Angela Bassett, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Ryan Guzman, Oliver Stark, dan Jennifer Love Hewitt.



5. The Walking Dead



Serial horor yang menegangkan ini berkisah tentang seorang sheriff bernama Rick yang baru terbangun dari koma dan mendapati dunia yang berbeda drastis di luar sana. Tidak ada manusia, ia hanya menemukan mayat-mayat berserakan di jalanan dan para zombi atau biasa disebut sebagai walkers yang berkeliaran. Rick pun berusaha bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya dari serangan walkers. Serial ini dibintangi oleh Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride, dan Lauren Cohan.



Pilihan Editor: 4 Series Drama Ramadhan yang Cocok Ditonton Saat Ngabuburit

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.